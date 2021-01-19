Эксперты Красноярского центра стандартизации и метрологии решили проверить качество полукопченой колбасы на прилавках краевого центра. Сделали это по просьбе горожан, которые оставили свои пожелания на сайте учреждения. Проверяли, как водится, на вид, на вкус, на упаковку и на содержимое.- В мониторинг попали три образца колбасы полукопченой «Краковской» категории Б, изготовленной в Красноярске, Санкт-Петербурге и Республике Хакасия, и один образец колбасы полукопченой «СССР» К, произведенной в Новосибирске.Для начала эксперты проверили условия хранения продукции в супермаркетах на момент покупки – к этому претензий нет. Второй этап – оценка по физико-химическим показателям (массовая доля влаги, жира и белка), гистологическому составу, а также по маркировке. И выяснилось, что не вся продукция соответствует ГОСТу. В трех образцах колбасы «Краковской» завышено содержание влаги. Эксперты выявили наличие компонентов не указанных на маркировке упаковки. Кроме того, ко всем образцам есть замечания по маркировке потребительской упаковки.Подробнее о каждом образце.- «Краковская» от «Залихватского расколбаса» (Красноярск): завышено содержание влаги (52,4 % – при норме 43%). Массовая доля белка и жира в пределах нормы. Незначительное количество животного коллагенового белка, растительная углеводная добавка – камедь, а так же влагоудерживающий агент.- «Краковская» из «Санкт-Петербурга (ООО «Иней»): превышения содержания влаги (56,6 % – при норме 43%). В продукте обнаружен животный коллагеновый белок, растительные углеводные и белковые добавки (соя).- «Краковская» из Хакасии (ИП Бабарыкина С.В.): превышено содержание влаги (47,3% – при норме 43%). Внутри мясо птицы, субпродукты, слюнные железы, костная крошка, коллаген, крахмал, камедь, каррагинан, соевый изолят. Кроме того, на двух этикетках потребительской упаковки указаны разные сроки годности продукта после вскрытия упаковки – 10 и 15 суток.- «СССР» К (колбасное изделие, продукт мясосодержащий охлаждённый от «ИвКо», Новосибирск). Установлено наличие крахмала. На двух этикетках потребительской упаковки указаны: разный состав продукта, разные обозначения СТО и содержания в продукте массовой доли жира и белка; отсутствует информация о категории продукта и о хранении продукта после вскрытия потребительской упаковки.