В Красноярске на улице Калинина построят новую школу

Марина Малышева – председатель профильной комиссии горсовета и директор школы №86. Фото: Горсовет Красноярска

В Красноярске принято решение построить новое здание для школы № 86 на улице Калинина. Об этом стало известно на заседании постоянной комиссии по социальному развитию городского Совета. Депутаты обсуждали перспективы капитального ремонта и реконструкции зданий образовательных учреждений. Этот вопрос находится под постоянным контролем горсовета.

Стоит напомнить, что в 2019 году в Красноярске была организована специальная межведомственная рабочая группа, которая провела визуальные осмотры школы и детских садов старой советской постройки. В состав группы вошли и красноярские депутаты. По результатам обследования был составлен список из 51 здания, которые находятся в аварийном или ограниченно рабочем состоянии. Это школы, детские сады и учреждения дополнительного образования. Таким образом, в Красноярске удалось сформировать перспективный план работы, который позволит привести здания в надлежащее состояние.

Школа №86. Фото: Горсовет Красноярска

Как отметила на заседании комиссии заместитель главы города – руководитель департамента социального развития Оксана Урбанович, на 2020 – 2023 годы запланированы работы в 20 образовательных учреждениях из списка. Это те здания, которые требуют капитального ремонта в первую очередь. На них будет потрачено более 140 миллионов рублей. Среди этих 20 объектов и школа № 86. В 2020 году в её двух корпусах провели инструментальное обследование, в результате их признали аварийными и закрыли. Детей перевели в другие школы. Изначально предполагалось, что в зданиях проведут капитальный ремонт. Однако затем было решено, что активно застраивающемуся району улицы Калинина тех мощностей, что могут дать отремонтированные здания, будет недостаточно, нужно новое здание не менее чем на 1100 мест. На сегодня строительство запланировано, обсуждается вопрос с земельным участком. Как отмечает Марина Малышева – председатель профильной комиссии горсовета и директор школы №86, перспективы строительства следующие: в первую очередь необходимо урегулировать все формальные вопросы с земельным участком, затем разработать проектно-сметную документацию, а к самому строительству город может приступить в 2023 – 2024 годах. Но ещё до этого для начальных классов 86 школы будет построено отдельное здание по быстровозводимой технологии. Планируется, что этот корпус примет учеников уже 1 сентября 2021 года.

– Я рада, что решение было принято в пользу строительства большой школы, - говорит Марина Малышева, - ведь это развитие микрорайона. Растущий микрорайон получит новую современную школу на 1100 мест, это снимает проблемы улицы Калинина на 10 – 20 лет. Сроки строительства удастся сократить за счёт использования уже готовой проектно-сметной документации – по такой же документации сейчас строится школа в микрорайоне Солнечном. Есть хорошие шансы, что приступить к возведению школы можно будет в 2023 – 2024 годах. После того, как корпус введут в эксплуатацию, в быстровозводимом здании организуют детский центр творчества. Кроме того, в районе появится и детский сад. Все эти учреждения очень нужны активно растущей улице Калинина.

По результатам заседания комиссия горсовета приняла решение рекомендовать администрации Красноярска включить школу на улице Калинина в список приоритетов. В числе первоочередных задач, по мнению председателя комиссии, - увеличение земельного участка под школу за счет территорий, на которых сейчас расположены пять жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу. Кроме того, администрации города рекомендовано рассмотреть вопрос покупки или обмена земельного участка, смежного с территорией будущей школы, который находится в частной собственности.