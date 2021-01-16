Появилась обновленная информация о коронавирусе в Красноярске и крае на 14 часов 18 января. Всего по данным оперативного штаба зарегистрировано 52 272 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки зарегистрирован 321 случай заболевания. Темп прироста за сутки – 0,6 %.Наибольшее количество случаев – в Красноярске – 89, в Ачинске – 24, Назарово – 14. Распределение случаев новой коронавирусной инфекции и показатели заболеваемости с темпом прироста за сутки по территориям Красноярского края размещено в сводке регионального управления Роспотребнадзора. В общую сводку не входит информация по закрытым городам Зеленогорске и Железногорску.Красноярский край не изменил позиции в первой десятке регионов страны по количеству выявленных случаев COVID-19 за сутки. Край находится на 8-м месте.Под медицинским наблюдением на дому находится всего 6 668 контактных человек, в том числе за последние сутки взят под наблюдение 401, снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 420. Проведено тестов на коронавирус всего 2 180 293, из них за последние сутки 3 888.По заболевшим: зафиксировано всего 52 272 подтвержденных диагноза, в том числе за минувшие сутки 321. Выздоровевших 48 025 человек, в том числе за минувшие сутки 325 человек. Количество погибших – 2010 человек, в том числе за минувшие сутки25.Данные по ЗАТО Зеленогорск. Сейчас там на самоизоляции находятся 107 человек. Общее количество заболевших – 3 669 человек, в том числе за минувшие сутки 6. Выздоровевших 3273, за сутки 3. И количество погибших не изменилось, по прежнему 43 случая. Данных по ЗАТО Железногорск нет.