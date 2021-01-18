Полиция Якутии разбирается с информацией, которая касается ее сотрудников. В мессенджерах появилось сообщение, будто бы силовикам вместе с вакциной от коронавируса вживляют чипы. А мессенджер, как мы знаем, штука оперативная: только появилось какое-нибудь резонансное сообщение – и сразу же начинает распространяться с геометрической прогрессией.Смысл сообщения примерно звучит так: всех якобы пытаются взять «под колпак», а коронавирус – вроде как удобный повод. Правда, непонятно, что представляет собой этот пресловутый чип и каким образом его можно ввести в тело через иглу шприца диаметром в полмиллиметра.Глупость человеческая или преднамеренное вредительство, страх перед мнимой угрозой или кем-то спланированный заказ на панику – вот это и предстоит установить полицейским. В любом случае информация не соответствует действительности, а за фейк у нас предусмотрено жесткое наказание. За «распространение в СМИ, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создавшее угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан» предусмотрен штраф до 100 тысяч рублей. Или даже уголовное дело, в зависимости от последствий и причин, побудивших гражданку на такой шаг.Добавим, что в стране началась массовая иммунизация населения от коронавирусной инфекции. Первыми идут, конечно же, группы риска – то есть те, чья работа связана с общением с людьми. Это медики, учителя, сотрудники полиции, работники сферы услуг. Вакцинация – на добровольной основе. Так что есть ли смысл в страшилках?