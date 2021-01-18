Информация о коронавирусе в Красноярске и края на утро понедельника 18 января выглядит следующим образом. По данным оперативного штаба в регионе зарегистрировано всего 51 951 лабораторно подтвержденный случай заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки зарегистрировано 320 случаев заболевания. Темп прироста за сутки – 0,6 %.Наибольшее количество в Красноярске – 90 за сутки, в Ачинске 26, в Канске – 24. Распределение случаев новой коронавирусной инфекции и показатели заболеваемости с темпом прироста за сутки по территориям Красноярского края размещено в сводке регионального управления Роспотребнадзора.Под медицинским наблюдением на дому находится всего 6 687 контактных, в том числе за последние сутки взят под наблюдение 608 человек, снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 497.Проведено тестов на коронавирус всего 2 176 405, из них за последние сутки 8 037. Количество выздоровевших 47 700, за сутки 370. Летальных исходов 1 985, за сутки 20.Данные по закрытым городам подается отдельно и в общую сводку Роспотребнадзора не входит. В Зеленогорске на утро 18 декабря количество заболевших всего составляет 3 663, за сутки 0. Выздоровели – 3 270 человек, за сутки 7. Погибших 43, за сутки 1.