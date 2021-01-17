В Тыве следователи проводят проверку после обрушения в шахте горно-обогатительного предприятия. По предварительным данным, данные о происшествии поступили сегодня утром, 17 января, в правоохранительные органы Тоджинского района республики. Сообщалось, что в одной из шахт компании «Лунсин» при обрушении погиб один работник предприятия. Сотрудники следственных органов Следственного комитета Российской Федерации уже проводят процессуальную проверку на наличие признаков преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса «Нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».- На сегодняшний день правоохранители выяснили, на выработке в шахте в общей сложности находилось 42 работника. На самом участке, где случилось обрушение, находилось три работника. Из них двое покинули шахту самостоятельно. Тело пропавшего без вести работника без признаков жизни из-под завалов извлекли спасатели, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Республике Тыва.Отметим также, что всех работников шахты, в том числе работников аварийного участка, эвакуировали на поверхность. Сотрудники следственных органов проводят комплекс мер с целью установить обстоятельства произошедшего. По итогам проверки примут процессуальное решение.Согласно данным, предоставленным пресс-службе ГУ МЧС России по республике Тыва, на месте обрушения в шахте работали шесть спасателей военизированной горноспасательной части - филиал «ВГСО Восточной Сибири» ФГУП «ВГСЧ» МЧС России.Также на месте происшествия работали участники оперативной группа пожарно-спасательной части №16 по охране Тоджинского района. Нашли погибшего шахтера в 11:35. На этом поисковые работы были завершены.- Погибший – гражданин Китайской Народной Республики 1970 года рождения. Информацию о происшествии уже передали в Генеральное консульство КНР Иркутск, - прокомментировали в пресс-службе регионального правительства.Глава Тувы Шолбан Кара-оол выразил соболезнования родным и близким погибшего. Он также заверил, что в ситуации будут разбираться, выяснять технические детали произошедшего. Кроме того, уделят внимание вопросу обеспечения максимально безопасных условий труда. Отметим, что на производстве работают более 700 человек местного населения.