Полицейские в Якутии провели необычный флешмоб. Они выходили на работу, выполняли, как положено, свои обязанности, и при этом делали оригинальные фото. На кадрах видно, как нелегко приходится сотрудникам правоохранительных органов, когда дежурить нужно в 50-градусные морозы. К слову, саму акцию полицейские так и назвали «Снежный флешмоб».Стартовала акция 15 января в аккаунте Instagram УМВД России по республике Якутия. Сотрудники УМВД фотографировались, когда от холода на ресницах появлялись льдинки, а вокруг шапки нарастал густой иней. В первом посте относительно флешмоба был брошен клич:- Коллеги, вы знаете, что делать!После появились и фотографии тех, кто услышал призыв к действию. Отметим, что 50-градусные морозы установились в Якутске впервые за несколько лет. Под одним из снимков была подпись:- Чтобы сделать фото для нашего флешмоба, достаточно пройтись по улице пять минут.К слову, «Снежный флешмоб» в Якутии впервые провели в 2019 году. Началось все с фотографии одного сотрудника, а потом подтянулись и другие.Работа полицейских на морозе для многих заметна. Однако она нужна и люди это ценят. Достаточно только посмотреть на комментарии под постами:- Реснички просто бомба;- Одно слово героиня;- Знаю по себе, было время и в стужу, мороз и в жару несли службу;- Красавцы, незримые защитники спокойствия людей;- У них у всех глаза красивые, душевные, живые;- Ребята, вы просто огонь.