По данным регионального Управления Роспотребнадзора на утро 17 января 2021 года в Красноярском крае зарегистрировано всего 51631 лабораторно подтвержденный случай заболевания COVID-19. За последние сутки зарегистрировано 323 человека узнали о своем диагнозе COVID-19, выздоровели 330 человек, умерли 25 пациентов.Темп прироста за сутки – 0,6 процентов.Под медицинским наблюдением на дому находится всего 6576 контактных человек (+629 за последние сутки).Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 411.Проведено тестов на коронавирус всего 2168368 (+8272 за последние сутки).- Красноярский край не изменил позиции в первой десятке регионов страны по количеству выявленных случаев COVID-19 за сутки и находится на 9 месте, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.