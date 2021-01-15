Обновленные данные по коронавирусу на территории Красноярска и края на 14 часов 15 января: по данным оперативного штаба зарегистрировано всего 51 308 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки зарегистрировано 325 случаев.Распределение случаев новой коронавирусной инфекции и показатели заболеваемости с темпом прироста за сутки по территориям Красноярского края размещено в сводке регионального управления Роспотребнадзора. В нее не входят закрытые города Зеленогорск и Железногорск, данные по ним передаются в ФМБА отдельно.Темп прироста за сутки составляют 0,6 %. Красноярский край опустился на одну позицию вниз по количеству выявленных случаев COVID-19 за сутки. И находится на 9-м месте.Под медицинским наблюдением на дому всего 6 358 контактных, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 618 человек. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 490. Проведено тестов на коронавирус всего 2 160 096, из них за последние сутки 9 528.Показатели выздоровления: 47 000 человек всего с начала пандемии, в том числе 336 за сутки. Количество летальных исходов – 1 940 всего, за сутки 15 человек.В Железногорске ситуация стабилизируется: за сутки зафиксированы 9 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, а выздоровели 12 пациентов, на домашний карантин направлены 2 железногорца. В настоящее время на лечении находятся 130 человек. А всего в Железногорске 5 789 лабораторно подтвержденных случаев заражения Covid-19, из них 5 565 пациентов выздоровели, 94 умерли.В Зеленогорске всего зафиксировано 3649 случаев заболевания, за сутки 13. Выздоровели 3242, за сутки 11.Количество погибших не изменилось – 42 человека.