Информация по коронавирусу на утро 15 января в Красноярске и крае выглядит так: по данным оперативного штаба зарегистрировано всего 50 983 лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки зарегистрировано 327 случаев заболевания. Темп прироста – 0,6 %.Распределение случаев новой коронавирусной инфекции и показатели заболеваемости с темпом прироста за сутки по территориям Красноярского края размещено в сводке регионального управления Роспотребнадзора (без ЗАТО Зеленогорск и Железногорск).Под медицинским наблюдением на дому находится всего 6 230 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 529. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 490. Проведено тестов на коронавирус всего 2 150 568, из них за последние сутки 9 073. Выздоровевших всего с начала пандемии – 46 664 человека, в том числе за минувшие сутки 344. Летальных исходов всего 1 925, за минувшие сутки 25 человек.В Зеленогорске на изоляции находятся 79 человек. За сутки заболели 10 человек, а всего 3 636. Выздоровели 16, всего 3 231. Количество погибших не изменилось – 42.В Железногорске за сутки заболели 13 человек, всего 5 780. Выздоровели 13 жителей ЗАТО, всего 5 553 человека. Количество летальных исходов – 94.