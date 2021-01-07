Группа туристов из Екатеринбурга намеревалась отдохнуть в Хакасии. Любители походов отправились в район перевала «Прогресс», маршрут к которому пролегал по хребту «Арадан» в природном парке «Ергаки». Гости, как положено, зарегистрировали свой маршрут в МЧС и собирались провести время на природе с 29 декабря 2020 года по 8 января 2021 года. И вроде ничего не предвещало беды, однако закончилась эта история трагически.- Накануне, 6 января, в службу спасения по номеру «112» поступила информация, что в природном парке терпит бедствие группа туристов. Сообщалось, что у одной участницы группы - женщины 1969 года рождения случилась остановка сердца, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по республике Хакасия.На помощь отдыхающим отправились спасатели Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС России. Тело погибшей и других любителей активного отдыха нужно было срочно эвакуировать. Для этого на место происшествия из Абакана отправили вертолет МИ-8 МЧС России с группой спасателей на борту. Подобраться к стоянке туристов было сложно из-за густой растительности. Однако пилоты смогли справиться с задачей и посадили машину достаточно близко к лагерю.- Во время прохождения лыжного маршрута через перевал «Прогресс» одной из наших участниц стало плохо. Силами группы мы ее смогли довести до лагеря, но, к сожалению, через полтора часа у нее остановилось сердце, - прокомментировал старший группы туристов.Отметим также, что отдыхающих предупреждали об ожидаемом аномальном снижении температуры до -45 градусов. Несмотря на это гости все же отправились в рискованное путешествие. Найти их оперативно смогли, потому что у них при себе были средства связи.Жителей и гостей республики убедительно просят не пренебрегать рекомендациями МЧС России. Перед походом уточняйте прогноз погоды, информацию о лавиноопасной обстановке. Не рекомендуют ходить в сложные походы людям, имеющим хронические заболевания.