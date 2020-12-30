Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 30 декабря 2020 года: за сутки заболели 322, умерли 18. Темп прироста за сутки – 0,7%.По данным оперативного штаба, за весь период пандемии коронавирус подтвердился у 46 192 человек. Из них выздоровели 40 604 (+500 за сутки). Скончались 1 684 погибших (+18 за сутки).- Красноярский край сегодня вновь не поменял позиции среди регионов страны по количеству выявленных случаев COVID-19 за сутки, - сообщает информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. – Регион на 15 месте. Он преодолел планку в 46 тысяч инфицированных за все время с начала эпидемии. Число выздоровевших по-прежнему значительно выше количества инфицированных. Количество летальных исходов - 18 за сутки.