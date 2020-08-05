2020-08-05T12:43:36+03:00
Общество

Раньше было бесплатно: жителям Емельяново теперь придется рассчитываться карточкой за воду из колонок

Люди приняли такое новшество в штыки
Ольга КОСТИНА
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Вода из колонок стала платной Фото: Новости ТВКВода из колонок стала платной Фото: Новости ТВК
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Неприятно удивлены были жители Емельяново, узнав, что за воду из колонки теперь придется платить. До 3 августа ее можно было набирать бесплатно, а тут такое! К обновленной колонке нужно прикладывать специальную карту. А где ее брать?

«Я живу в отдаленном районе, около птицефабрики. Это единственная колонка поблизости. Где людям набрать воду? Ни у кого никаких карт пока нет», - разводит руками Анастасия, жительница поселка. Более того, она уверяет, что о новшестве заранее не предупреждали.

Главный инженер «Емельяновского коммунального комплекса» (этому предприятию принадлежит колонка) пояснил «Новостям ТВК»:

Жители уверяют, что их не предупреждали о том, что колонки будут платными Фото: ТВК

Жители уверяют, что их не предупреждали о том, что колонки будут платными Фото: ТВК

«Мы тратим электроэнергию, ставим очистные сооружения на каждую колонку. Люди приезжали с цистернами и набирали бесплатно, а у тех потребителей, с которыми заключен договор, к которым во двор подведен трубопровод, не хватает давления».

Приобрести карту, с помощью которой можно воспользоваться колонкой, можно за 75 рублей, а кубометр воды стоит – 36,17 рублей. Такой тариф утвержден региональным министерством тарифной политики.

В Емельяново подобные две колонки, еще одна в деревне Крутая. Сейчас коммунальщики тестируют, как покажет себя в работе эта платная колонка. Если все будет хорошо, то такое же оборудование установят и на другие водоколонки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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