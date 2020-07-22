Коронавирус в Красноярске, последние новости на 22 июля 2020: вылечили 78% заболевших COVID

По данным оперативного штаба на 22 июля 2020 года в Красноярске и крае коронавирусной инфекцией заразились 11 655 человек. За весь период пандемии 9 118 пациентов (+431 в сутки) вылечили врачи, это 78%! Таким образом, наш край занимает 25 место в России по доле выздоровевших, сообщает информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

За минувшие сутки диагноз COVID-19 подтвержден у 127 человек. Из них 39 в Красноярске, 25 в Норильске, 8 в Назарове. Темп прироста составил - 1,1 %. Новая инфекция охватила 59 городов и районов края. Погибли 276 пациентов (+16 в сутки).

Под наблюдением врачей на дому лечатся 2057 человек (+199 новых за сутки). Снято с контроля за последние сутки 149. За все время в крае проведено 542 647 тестов на коронавирус, за последние сутки 3 717.

КОНКРЕТНО

Повторимся: в Красноярском крае доля выздоровевших от коронавируса - 78%. Это на 12% больше, чем на прошлой неделе, второе место по СФО. Первое у Хакасии - 81%, третье у Новосибирской области - 76%. Тува замыкает рейтинг по СФО. Здесь 53% случаев выздоровления от общего числа случаев заражения.