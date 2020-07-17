Коронавирус в Красноярске, последние новости на 17 июля 2020: ситуацию с COVID в Норильске прокомментировал министр здравоохранения

По данным оперативного штаба на 17 июля 2020 года, в Красноярске и крае заразились коронавирусом 11 020 человек. За минувшие сутки диагноз COVID подтвержден еще у 131 пациента.

Из них в Красноярске 23, в Норильске 19, в Шарыповском районе – 15… Таким образом, темп прироста - 1,2 %. География распространения новой инфекции – 61 город и район края.

За весь период пандемии врачи вылечили 7 710 (+303 в сутки). Погиб 251 пациент (+16 за сутки). Под наблюдением медиков 2 083 человека, за сутки взято 223. Снят с контроля за день 161.

Министр здравоохранения Красноярского края Борис Немик прокомментировал ситуацию с COVID в Норильске. Видео: минздрав Красноярского края.

Ранее «Комсомольская правда – Красноярск» сообщала о ситуации с коронавирусом в Норильске. На днях мэр Ринат Ахметчин обратился за помощью в Законодательное Собрание из-за сложной обстановки с COVID в заполярном городе.

Между тем по данным минздрава, за последнюю неделю все стабилизировалось: есть тенденция к уменьшению численности заболевших, коечного фонда хватает. Заразились 364 человека, тяжелых из них 3-4%, как и везде в крае.

Министра здравоохранения Борис Немик прокомментировал положение дел: ситуация находится под контролем минздрава:

- Мы, конечно, максимально стараемся сделать так, чтобы эпидемия прошла там (в Норильске) без существенных последствий.