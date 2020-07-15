Вице-президент «Норникеля» Андрей Бугров: «Для нас очень важно объективное общественное мнение, основанное на опыте и знаниях»

Комиссия по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты РФ организовала «Круглый стол» по ликвидации последствий аварии на ТЭЦ-3 в Норильске. В нем приняли участие представители государственных структур, общественных экологических организаций и компании «Норникель».

При обсуждении хода работ старший вице-президент по устойчивому развитию «Норникеля» Андрей Бугров поблагодарил всех, кто помогал и продолжает помогать компании в ликвидации последствий инцидента. Благодаря совместным усилиям угрозу распространения топлива предотвратили. На сегодня риск проникновения топливного следа в Карское море отсутствует. Участникам «Круглого стола» были представлены результаты замеров уровня загрязнения в озере Пясино, сделанных специалистами Центра лабораторного анализа и технических измерений – уровень загрязнения озера Пясино не превышает 1 ПДК.

- Пиковыи период окончен. На сегодня основной объем разлитого топлива собран — это более 90%, - отметил Андрей Бугров.

Также топ-менеджер «Норникеля» представил дальнейшую программу работ по ликвидации последствий ЧП. По окончании сбора топлива и его транспортировки на место сепарации в планах компании создание эффективной системы мониторинга вечной мерзлоты с передовыми методами диагностики, рекультивация и восстановление природных ресурсов, пострадавших при разливе топлива.

- Решение этой задачи требует тесного взаимодействия компании, органов власти, ученого сообщества и общественных организаций. Для нас очень важно объективное общественное мнение, основанное на опыте и знаниях, — подчеркнул Бугров.

О важности совместного решения задач также говорила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова:

- Наша общая задача — привести экосистему региона в норму, привести ее к нулевому фоновому режиму, — сказала она и подчеркнула, что взаимодействие с «Норникелем» налажено. Компания принимает активное участие в работе научно-технического совета Росприроднадзора.

По мнению участников обсуждения инцидент в Норильске стал уникальным опытом, который позволил переосмыслить положение дел в природоохранной деятельности в целом и в Арктике в частности.

- Нам важно не только восстановить ущерб, нанесенный окружающей среде, но и смотреть вперед: учитывать острые вызовы в сфере изменения климата, которые мы наблюдаем своими глазами, - сказал директор Всероссийского НИИ охраны окружающей среды Ивана Старикова. По его словам Россия может получить уникальный опыт в ликвидации и восстановлении ущерба окружающей среде, который позволит выработать единую экологическую повестку поведения человека в Арктике.