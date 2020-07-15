Коронавирус в Красноярске, последние новости на 15 июля 2020: заболели уже 10 756 человек, а спортсмены возобновили тренировки

По данным оперативного штаба на утро 15 июля 2020 года, количество зараженных коронавирусом в Красноярском крае возросло до 10 756. За минувшие сутки диагноз COVID-19 подтвердился у 128 человек, из них 40 в Красноярске. Таким образом, темп прироста составил 1,2%. На сегодняшний день 127 человек выздоровели (+316 за сутки). Погибли 234 пациента (+2 за сутки).

Добавим, что за все время проведено тестов на коронавирус в крае – 490 981 (из них за последние сутки – 6609). Под наблюдением 1987 человек (+131 новых за сутки). Снято с наблюдения за последние сутки - 169 человек.

Добавим, что сейчас уже на спортивных объектах края вновь начались полноценные тренировки красноярских спортсменов. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили в Крайспорте. Это настоящий прорыв! Ведь тренироваться в домашних условиях, парках и скверах было очень сложно, да и эффективности меньше. Хотя, главное, конечно, сам настрой спортсмена.

- Я тренироваться не прекращал – выходил и занимался на природе, бегал кроссы, нарабатывал выносливость, делал различные силовые упражнения, - рассказал чемпион мира по прыжкам в длину Александр Меньков. - Работа, на мой взгляд, была проделана качественно.

Александр Меньков продолжает тренировки Фото: vk.com/shtabkrskstate

На первом этапе снятия ограничений, введенных из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, в регионе на открытых площадках стадионов и спортивных центров имеют право заниматься представители игровых клубов, члены сборной России, члены сборной Красноярского края и кандидаты в сборные края по различным видам спорта.

Сборная края по легкой атлетике готовится к чемпионату России, который запланирован на осень. После вынужденного перерыва спортсмены (в составе сборной 160 человек) восстанавливаются на Центральном стадионе на острове Отдыха.

- Легкая атлетика требует профессионального оборудования, - сказал главный тренер сборной края по легкой атлетике Игорь Вашкевич. - Нужны специальные секторы для прыжков в длину и высоту, площадки для метания, беговые дорожки с барьерами. Поэтому без стадиона нам «выжить» было очень трудно!

На спортивных объектах края для обеспечения тренировочного процесса соблюдаются все необходимые меры безопасности.

Еженедельно спортсмены и тренеры сдают анализ на коронавирусную инфекцию Фото: vk.com/shtabkrskstate

- В местах скопления людей – на КПП, в холлах и раздевалках – нанесли разметку, чтобы все соблюдали социальную дистанцию, – прокомментировал управляющий Центральным стадионом Игорь Скотников. – Установили антисептики и бактерицидные лампы. Все помещения регулярно проветриваются. Поверхности, спортивный инвентарь и оборудование, а также помещения обрабатывают дезинфицирующими средствами.

Каждую неделю все спортсмены, тренеры и сотрудники спортобъектов, где организованы тренировки, проходят тестирование на COVID-19.

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