Идеи для прогулок выходного дня

Сегодня мы выбираем маршрут с помощью руководителя агентства по туризму Красноярского края Юлии Верхушиной, которая завела телеграм-канал «Путешествия для чайников» и рассказывает о том, где можно провести выходной день недалеко от Красноярска. Вот что она пишет: «…я люблю смотреть, ездить, забираться на вершины, бегать, ночевать в странных местах. Я люблю путешествовать! Даже если это самое маленькое путешествие. С каждой такой поездки, если не забываю, выкладываю фотографии. И вот тут-то директ заваливают сообщениями: «О, а где это?», «А как туда добраться?», «А долго идти?». Я всегда удивляюсь, ведь маршруты простые и уже, мне казалось, все там были. Но нет. Даже самые простые и знакомые маршруты для одних - это настоящее открытие для других».

Телеграм-канал Юлии Верхушиной появился 8 июля, и первые подсказки от нее - Торгашинский хребет и Дивногорск.

ТОРГАШИНСКИЙ ХРЕБЕТ - ПРОСТОЙ МАРШРУТ

В пятницу вечером, после сложной рабочей недели, нравится мне собрать небольшой пикник и поехать на Торгашинский хребет. И именно в пятницу это можно сделать спокойно, размеренно и без марш-бросков.

Что сделать: взять фрукты, плед, чай в термосе, книгу и приехать смотреть, как город и природа успокаиваются и засыпают. Если повезёт, увидите красивый закат, парящих коршунов и парапланеристов.

Какой маршрут: вечером в будний день предлагаю короткий - от Красного гребня в сторону Арки пройти около километра по хребту (на деревьях будет красная разметка, не потеряетесь), выбрать удобное место и сесть смотреть панорамы. По пути загадайте желание, там будет для этого специальное место. Перед вами предстанет долина реки Базаиха, Такмак, Ермак, Воробушки. А чуть правее - Енисей и город. Вернуться можно на выходных и сделать более длинную дистанцию до Арки или вообще до Черной сопки. Это тоже просто - идём по красным меткам на деревьях.

А это Торгашинский хребетФото: Мария ЛЕНЦ

Как добраться: удобнее на машине. Едем до станции Енисей, затем сворачиваем на переулок Медицинский, далее в гору поворот напротив дома номер 20. Путь не самый простой - вверх по сомнительной дороге через дачи. Зато выезжаете сразу к Красному гребню. Низким машинам ездить не советую, особенно после дождя. Если добираетесь на автобусе, то доезжаете до остановки «переулок Медицинский» (ходит 9 автобусов) или «Парашютная» (ходит один автобус) и идёте в сторону Лыжной базы. Путь проходит через СНТ «Здоровье». Девочкам одним советую не ходить - тут и собаки могут выскочить, и любители пятницы.

Уровень сложности: терпимо. Будет пару подъёмов. Если есть - берите палки. Для неподготовленного человека подъемы неприятные, но зато достаточно короткие.

Клещи и другие полезные советы: вы скажете себе спасибо, если будете в удобной обуви, а не в сланцах, если возьмёте то, на что можно сесть и если у вас будет достаточно воды с собой - ручейков там нет. Клещей на основных дорожках тоже почти нет.

ДИВНОГОРСК

В субботу или воскресенье можно съездить в Дивногорск. Самое классное, что не только сам Дивногорск, но и дорога к нему - это услада для глаз.

Что сделать: поглазеть на Енисей, заехать в аутентичную Овсянку (там в нековидное время прекрасный музей-усадьба Астафьева), смотровую площадку с Царь-рыбой. Субъективно - я скорее повезу гостей на набережную Дивногорска, чем на Царь-рыбу. Но многим нравится, поэтому можно заскочить и туда. Погулять по набережной Дивногорска, покормить уток, выпить кофе (работает с 11:00). Если на машине - доехать до ГЭС и судоподъёмника.

Программа максимум: Красноярск - Царь-рыба - Овсянка - набережная Дивногорска - ГЭС - судоподъёмник и обратно в Красноярск

Как добраться: электричка, машина, маршрутка, по воде. Самый колоритный вариант - электричка. Раз в жизни каждый красноярец должен съездить в Дивногорск на электричке. Но от ж/д вокзала Красноярска в выходные она уходит в 9 утра, а обратная только в 16:20. Поэтому можно туда уехать на электричке, обратно на маршрутке (отходит от автовокзала в Дивногорске). Самый удобный вариант - машина. В таком случае вы не привязаны к расписанию и сможете съездить на судоподъёмник, а не только погулять по центру Дивногорска. На машине и на электричке ехать примерно 40-50 минут в одну сторону.

Судоподьемник - это как оказаться на гребне ГЭС. Мне даже больше нравится. Слева у вас окажется Енисей, а справа - Красноярское море. Чтобы доехать до судоподъёмника, нужно проехать насквозь Дивногорск и по трассе Р-257 двигаться в сторону Красноярского моря. После моста будет поворот налево. И дальше будет чуть вниз и потом в горку. На машине заедете легко в сухую погоду.

Клещи и другие полезные советы: возьмите с собой перекус. Если с детьми, то велосипед/самокат и корм для уток. Набережная длинная - покататься очень захочется. Клещей на набережной нет.

Продолжение в афише 22 июля.

Июль в детском кинотеатре «Мечта» 6+

Онлайн-зарядка по средам

Раз в неделю, по средам, в 9:00 в группах кинотеатра в социальных сетях будут появляться короткие видеоролики с веселыми упражнениями для детей и родителей.

Кулинарные мастер-классы

27 июля в 15:00 можно поучаствовать в кулинарном мастер-классе. Там расскажут, как вместе с ребенком приготовить простые, но очень вкусные блюда и интересно сервировать их.

Тест «Русская культура. Быт и обычаи»

26 июля, в День русской культуры, в профиле кинотеатра в Instagram пройдет тест-игра для всей семьи «Русская культура. Быт и обычаи». В 14:00 в прямом эфире покажут, как сделать объемную аппликацию «Дымковская игрушка», по мотивам народного художественного промысла. А вечером — покажут фильм из подборки «В гостях у сказки» в группе Вконтакте.

Онлайн-мероприятия проходят во Вконтакте и Instagram.

Июль в Доме кино 16+

21 и 28 июля в 20:00 состоятся беседы о кино в рамках проекта «CinemaTalks». На онлайн-встречах со зрителями киноведы Дома кино обсудят картины, выбранные голосованием в социальных сетях.

28 июля выйдет видеоэссе «Интересные факты из истории Дома кино», посвященное меценату Петру Ивановичу Гадалову, который способствовал открытию первого в городе стационарного кинотеатра «Патеграф».

С 20 по 31 июля можно будет поучаствовать в викторине «Киновызов», которая не только сообщит зрителям ряд интересных фактов из истории мирового кинематографа, но и предоставит возможность в игровой форме проверить свою эрудицию.

Все мероприятия пройдут в социальных сетях кинотеатра «Дом кино»: «Вконтакте», Instagram, Facebook.

Нуар в кинематографе 16+

Открытая лекция посвящена стилю нуар, его становлению и развитию, охватывающему восемь десятилетий. Киновед Дома кино Анна Козак расскажет об истоках и о главных фильмах, которые повлияли на кристаллизацию фирменных составляющих стиля.

На лекции будет глубокое погружение в тему от большого поклонника стиля, подробный и увлекательный рассказ о его истоках и развитии; большое количество визуального материала.

Лекция пройдёт на платформе Zoom. Для подключения к конференции нужно написать сообщение в группе Дома кино Вконтакте, и организаторы пришлют всем желающим пароль и идентификатор.

17 июля в 19:30 на платформе Zoom.

Карьера в эпоху перемен 16+

Проект «Философия карьеры» дает настрой на перемены в карьере, основы реального плана действий на ближайшее время. Бесплатная онлайн-встреча посвящена новостям на рынке труда:

- основные тренды рынка труда

-безопасное поведение на рынке труда в период неопределенности

- жизнь на фрилансе

- ваш собственный антикризисный план.

Спикер: Юлия Гудкова, руководитель проектов «Стратегии управления карьерой», «Философия карьеры» Фонда общественного развития, карьерный консультант. Опыт управления персоналом более 10 лет, опыт проектной деятельности более 10 лет.

Продолжительность 1 час. Вопросы по телефону +7 (913) 534-53-28. Регистрация участников на сайте timepad.ru 16 июля в 19:00.