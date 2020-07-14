Партпроект «Городская среда» контролирует ход благоустройства дворов в Красноярске

Проект «Единой России» «Городская среда» держит на контроле ход благоустройства красноярских дворов. Региональный координатор партпроекта, депутат Заксобрания Александр Новиков совместно с заместителем министра строительства Красноярского края Еленой Цитович вчера, 13 июля, проинспектировал четыре дворовых территории, в которых идут ремонтные работы. Также в выездной проверке приняли участие специалисты городской администрации, представители подрядчика и общественные активисты.

Выездное совещание состоялось во дворах домов по адресам Карла Маркса, 14, Марковского, 43, Железнодорожников, 22 и 24А. Все эти дворы благоустраиваются по расширенному перечню работ – то есть с установкой малых архитектурных форм. К качеству асфальтирования дворовых территорий у рабочей группы вопросов не возникло, но активное обсуждение вызвал вопрос комплексного подхода к благоустройству. Это особенность реализации проекта в этом году. Перечень дворовых территорий-участников проекта формировался с учетом того, что одновременно с приведением в порядок двора будут запланированы ремонты фасадов, входных групп, проездов и т.д. Об этом ER.RU сообщила Елена Цитович.

«Итоги сегодняшней проверки есть как положительные, так и отрицательные. В целом, благоустройство идет полным ходом. Мы видим, что более 50% работ выполнено, но есть проблемы в обеспечении комплексного подхода. Эта задача была поставлена органам местного самоуправления, управляющим компаниям, активным собственникам. У нас в этом году делается более 70 дворов за счет средств краевого бюджета в маленьких населенных пунктах. Там должен быть точно такой же комплексный подход: нужно зайти во двор и посмотреть, что можно сделать, чтобы там было красиво. Это входные группы, отмостки, перильца, ограждения, старые лавочки, если их не планируют менять. Вот на это сейчас нужно сделать упор, потому что предусмотрено жесткое условие в программе: не будут профинансированы работы за счет бюджетных денег, если не будет выполнен вот этот дополнительный перечень. По результатам работы нашей выездной группы будет дано задание администрации. Они до конца недели должны обследовать свои дворовые территории, уже исходя из этих подходов. И составить нормальный реестр работ, которые можно сделать», - отметила Елена Цитович.

Александр Новиков, в свою очередь, добавил, что всего в 2020 году в крае будет благоустроено более 250 дворовых территорий, а в Красноярске более 50 дворов. До конца июля рабочая группа планирует проверить ход благоустройства ряда других дворов Красноярска.

«Плановый объем финансирования мероприятий программы по формированию комфортной городской среды на 2020 год составляет более 900 млн. рублей. Из них более 850 млн. рублей - это средства федерального бюджета. Красноярску в рамках проекта выделено более 405 млн. рублей. Эти средства будут направлены не только на дворы, но и на общественные пространства. Есть большое желание посмотреть другие дворы города, потому что мы видим недостаточное выполнение всех заявленных требований. И, конечно, мы посмотрим ход ремонта общественных пространств. Это выездное мероприятие мы запланировали уже на этой неделе», - отметил Александр Новиков.

Напомним, реализация федеральной программы по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств находится на контроле партийного проекта «Городская среда». Партийцы совместно с жителями муниципалитетов осуществляют контроль качества и сроки выполняемых работ.

Фото: Агитационно-пропагандистский отдел КРО «ЕДИНОЙ РОССИИ»