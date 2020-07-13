2020-07-13T10:51:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 13 июля 2020 года: заболели 128

Рассказываем о новых случаях заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 13 июля 2020 года
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 13 июля 2020 года.Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 13 июля 2020 года.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

По данным оперативного штаба на 14 часов 13 июля, количество заразившихся коронавирусом в Красноярске и крае возросло до 10 628 человек. За минувшие сутки диагноз COVID-19 подтвержден еще у 128, из них 61 в Красноярске. Таким образом, темп прироста составил 1,2%.

География распространения новой инфекции – 58 городов и районов края. За весь период пандемии врачи вылечили 6 811(+ 119 за сутки), умерли 232 (+ 0 за сутки).

Данные по районам и городам.

Данные по районам и городам.

Под медицинским наблюдением на дому 2 025 пациентов, за последние сутки взято 115. Снято с контроля 94 за сутки.

Всего проведено тестов на коронавирус 484 372, за сутки 3 263.

Круглосуточная горячая линия по вопросам противодействия коронавирусной инфекции 8 800 100 56 53.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Красноярске-2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Tele2 предлагает сибирякам больше вкусной еды
Генеральную схему газоснабжения Красноярского края начали актуализировать
Засосало в водоворот: в Красноярском крае двое мужчин погибли при попытке спасти тонущего подростка
В Красноярском крае до конца года достроят девять детских садов
Как будет работать «Планета» в Красноярске: когда откроют магазины
Отключение горячей воды в Красноярске в пяти районах в июле 2020: когда начнется, на сколько дней
На «Столбах» туристы жалуются на стаи бродячих собак
В Красноярске снижается активность клещей
На нескольких улицах Красноярска ограничили движение из-за ремонта
В Красноярске простились с блогером и телеведущей Настей Поползиной
Красноярка перевела лжесотрудникам банка 1,5 миллиона рублей
Не убегайте! Спасатели рассказали, как вести себя при встрече с медведем
Еще один медик с COVID умер в Красноярском крае
Генпрокуратура назвала лавину причиной гибели группы Дятлова
В Ачинске умер Егор Демьяненко
После ливня стал сползать склон еще у одного дома в Студгородке Красноярска
Красноярку с детьми в подъезде покусала бездомная собака
23 тысячи, бутылка энергетика и семечки: парень с осколком стекла ограбил магазин в центре Красноярска