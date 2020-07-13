Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 13 июля 2020 года: заболели 128

По данным оперативного штаба на 14 часов 13 июля, количество заразившихся коронавирусом в Красноярске и крае возросло до 10 628 человек. За минувшие сутки диагноз COVID-19 подтвержден еще у 128, из них 61 в Красноярске. Таким образом, темп прироста составил 1,2%.

География распространения новой инфекции – 58 городов и районов края. За весь период пандемии врачи вылечили 6 811(+ 119 за сутки), умерли 232 (+ 0 за сутки).

Данные по районам и городам.

Под медицинским наблюдением на дому 2 025 пациентов, за последние сутки взято 115. Снято с контроля 94 за сутки.

Всего проведено тестов на коронавирус 484 372, за сутки 3 263.

Круглосуточная горячая линия по вопросам противодействия коронавирусной инфекции 8 800 100 56 53.