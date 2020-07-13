Коронавирус в Красноярске, последние новости на 13 июля 2020: заболевших уже 10 500, погибших 232 человека

По данным оперативного штаба на 13 июля количество официально зарегистрированных и лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Красноярском крае составило 10 500. География распространения – 58 территорий край. За минувшие сутки – 131 новый случай.

Из них на Красноярск приходится 53 случая, а всего в краевом центре было инфицировано 6 794 человека. В Северо-Енисейском районе – 1321 случаев, новых за сутки нет. В Норильске – 293 (за сутки 29). В Ачинске – 201 (+0), Берёзовском районе – 152 (+0), Железногорске – 141 (+0), Емельяновском районе – 140 (+0), в Канске – 129 (+6), Дивногорске – 117 (+13), Минусинске – 95 (+1), Богучанском районе – 91 (+9).

Всего с начала эпидемии в крае было выписано 6 692 пациентов в COVID-19, за сутки – 167 новых. Количество погибших – 232, за сутки 7 человек. На лечении – 3576. Под медицинским наблюдением – 1 998, за сутки 123 новых. Обследовано на коронавирус 454 491 человек, за минувшие сутки 9 375.

Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю. Круглосуточная «горячая линия» по вопросам противодействия коронавирусной инфекции: 8 800 100 56 53.