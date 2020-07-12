2020-07-12T13:54:24+03:00
Дом. Семья

«Выскочили на собачий рык»: депутат Заксобрания с семьей отбили раненную косулю у стаи бездомных псов

Животное передали Охотнадзору [видео]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Спасение косули под Красноярском Фото: стопкадр с видеоСпасение косули под Красноярском Фото: стопкадр с видео
Изменить размер текста:

Стая бездомных собак в пригороде Красноярска набросилась на молодую косулю. Произошло все в воскресенье, 12 июля, неподалеку от загородного дома депутата Заксобрания Елены Пензиной.

Спасение косули.Видео: Елена Пензина

- Мы проснулись от рыка сегодня утром, - рассказала Пензина «Комсомольской правде» - Красноярск. - Выскочили на участок, а там собаки рвут косулю. Муж у меня взялся отбивать ее от них. Вот, отбили. Привязали ее к дереву, вызвали спасателей. Ее увезли.

Косуле повезло - она относительно цела. Как правило, в таких случаях регламент действий служб един: животное осматривают ветеринары, при необходимости оказывают помощь и, если с ним все в порядке, отпускают на безопасной территории.

Птица оклемалась и улетела Фото: Елена Пензина

Птица оклемалась и улетела Фото: Елена Пензина

Однако историей с косулей день не окончился - Пензиной вместе с семьей пришлось выручать из клыков собак еще и раненную птицу.

- С птицей тоже так получилось - кот ее подрал прямо у нас на глазах, - говорит Пензина. - Она вырвалась и прямо ко мне в руки залетела. Клюв пораненный был.

Птицу отпоили и, чуть-чуть оклемавшись, она улетела по своим делам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Был старшим «братом» моей дочери»: 4 бездомные собаки растерзали кота Николая Олюнина

Прошлой ночью четыре бездомные собаки растерзали бенгальского котейку Конора. Это кот Серебряного призера Олимпиады в Сочи Николая Олюнина - он был членом семьи и любимцем поклонников сноубордиста. Николай частенько выставлял фото с Конором в своем блоге, и подписчики спортсмена его полюбили. «Молодой зеленоглазый красавец», - это не о Коле, а о Коноре писали фолловеры Олюнина в соцсетях. Но Конор погиб. И довольно жестоко (подробности).

Красноярку с детьми в подъезде покусала бездомная собака

Все произошло 8 июля на улице Королева. Женщина вместе с детьми шла в гости к друзьям. Когда поднялись по лестнице до второго этажа, увидели лежащую собаку. Несмотря на то, что животное казалось спокойным, пройти мимо него побоялись, да и не оставалось места (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Лучшие короткошерстные породы кошек
За 10 тысячу лет, прошедших с момента, когда первая дикая кошка решила поселиться в доме человека, любители этих грациозных и самодостаточных животных активно поработали над их внешним видом и характером. Мы решили рассказать о лучших породах короткошерст
Новости 24
В Красноярске простились с блогером и телеведущей Настей Поползиной
Красноярка перевела лжесотрудникам банка 1,5 миллиона рублей
Не убегайте! Спасатели рассказали, как вести себя при встрече с медведем
Еще один медик с COVID умер в Красноярском крае
Генпрокуратура назвала лавину причиной гибели группы Дятлова
В Ачинске умер Егор Демьяненко
После ливня стал сползать склон еще у одного дома в Студгородке Красноярска
Красноярку с детьми в подъезде покусала бездомная собака
23 тысячи, бутылка энергетика и семечки: парень с осколком стекла ограбил магазин в центре Красноярска
Внедорожник влобовую влетел в автобус с вахтовиками в Красноярском крае
Прокуроры добиваются сноса летнего кафе на набережной у Речного вокзала
На откачку воды с улиц Красноярска власти бросили всю технику
Красноярские автобусы дезинфицируют, а пассажиров проверяют
Под Красноярском на трассу «Енисей» сошел оползень вместе с деревьями
ВТБ запустил серию онлайн-конференций с представителями эмитентов
Пытаясь сбежать от ГИБДД, житель Ачинска на ходу выскочил из машины
Коронавирус в Красноярске, новости на 10 июля 2020: за сутки погибли 17 человек
Арендаторы торговых центров Красноярска просят у губернатора разрешение на работу
Более 350 тысяч клиентов ВТБ использовали сервис цифрового профиля гражданина при оформлении заявок на кредит
Брачная аферистка обманула на 280 тысяч рублей 28 женихов из Норильска
Еремин отругал красноярских застройщиков за немытые колеса спецтехники
Предпринимательницу избили на ее даче и ограбили на 10 миллионов рублей
Экс-прокурор стал руководителем департамента общественной безопасности
На окраине Красноярска вырубают лес: возможно под строительство домов для многодетных
В Красноярске стали меньше ездить пьяными за рулем и сбивать пешеходов
Красноярск утонул после сильнейшего ливня
Смертность от коронавируса в Красноярском крае превысила общероссийский уровень
В парламенте Красноярского края создана комиссия для депутатского расследования причин аварии в Норильске
В Красноярском крае медведь задрал женщину