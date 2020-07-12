«Выскочили на собачий рык»: депутат Заксобрания с семьей отбили раненную косулю у стаи бездомных псов

Стая бездомных собак в пригороде Красноярска набросилась на молодую косулю. Произошло все в воскресенье, 12 июля, неподалеку от загородного дома депутата Заксобрания Елены Пензиной.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/790047" frameborder="0"></iframe> Спасение косули.Видео: Елена Пензина

- Мы проснулись от рыка сегодня утром, - рассказала Пензина «Комсомольской правде» - Красноярск. - Выскочили на участок, а там собаки рвут косулю. Муж у меня взялся отбивать ее от них. Вот, отбили. Привязали ее к дереву, вызвали спасателей. Ее увезли.

Косуле повезло - она относительно цела. Как правило, в таких случаях регламент действий служб един: животное осматривают ветеринары, при необходимости оказывают помощь и, если с ним все в порядке, отпускают на безопасной территории.

Птица оклемалась и улетела Фото: Елена Пензина

Однако историей с косулей день не окончился - Пензиной вместе с семьей пришлось выручать из клыков собак еще и раненную птицу.

- С птицей тоже так получилось - кот ее подрал прямо у нас на глазах, - говорит Пензина. - Она вырвалась и прямо ко мне в руки залетела. Клюв пораненный был.

Птицу отпоили и, чуть-чуть оклемавшись, она улетела по своим делам.

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