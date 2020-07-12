«Был старшим «братом» моей дочери»: 4 бездомные собаки растерзали кота Николая Олюнина

Прошлой ночью четыре бездомные собаки растерзали бенгальского котейку Конора. Это кот Серебряного призера Олимпиады в Сочи Николая Олюнина - он был членом семьи и любимцем поклонников сноубордиста. Николай частенько выставлял фото с Конором в своем блоге, и подписчики спортсмена его полюбили. «Молодой зеленоглазый красавец», - это не о Коле, а о Коноре писали фолловеры Олюнина в соцсетях. Но Конор погиб. И довольно жестоко.

Случилось все в загородном доме Олюнина, в охраняемом поселке. Думали, уж тут-то наслаждающийся природой Конор в безопасности. Но клыков голодных псов не учли.

Николай с домашним любимцем, котом Конором Фото: Николай Олюнин

- У моеи семьи больше горе, - признается Олюнин, - я даже не знал что из-за кота буду испытывать такие чувства ... Он член нашей семьи, он был старшим "братом" моеи дочери. Я представляю, какие чувства исписывают люди, которые попали в подобную ситуацию, но уже со своими детьми. Подобным образом гибнут дети, домашние животные, бабушки, дедушки. Я знаю, что Красноярск давно решает эту проблему, но я и жители видим, что ситуация не меняется, - нужно немедленно принимать меры.

Красноярцы живо откликнулись на ситуацию. Одна из подписчиц рассказала, что у нее буквально на днях загрызли кота в Нижнем Пугачево - люди обращались за помощью к полиции, но у участкового один ответ: «Травить и усыплять, согласно закону, нельзя». Ясно одно: и в элитном поселке, где загородный особняк Олюнина, и в Нижнем Пугачево, и в любом другом районе Красноярска, где орудуют озверевшие псы, не безопасно.

- У меня нет мыслеи , как правильно и гуманно поступить со стаями бездомных собак, признается Олюнин (он, кстати, депутат горсовета, и реально может повлиять на ситуацию). - Если у вас будут какие-то мысли и идеи, пишите, - нужно искать выходы и принимать решения. Конор, я тебя люблю...

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