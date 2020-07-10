2020-07-10T05:43:38+03:00
Общество

Погода в Красноярске на выходные: будет пасмурно и дождливо

Рассказываем о погоде на выходные в Красноярске
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Ожидаются дождиОжидаются дождиФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Синоптики рассказали, чего ждать красноярцам от ближайших выходных. По данным Гидрометцентра, на город надвигаются дожди и прохладная пасмурная погода. Следующая неделя также будет теплой, но без аномально высоких для лета температур.

Итак, подробнее. В пятницу, 10 июля столбики термометров днем поднимутся до +21 градуса, пасмурная погода. Ожидаются небольшие дожди. Ночью - до +12, также пасмурно, и дождик будет пробрасывать.

В субботу днем - на градус теплее, до +22 градусов. Ожидается облачность с прояснениями. Небольшие дожди. Ночь на воскресенье температура воздуха будет такой же, как в предыдущую, до +12 градусов. Зато дождей не ожидается.

В воскресенье столбики термометров поднимутся до +24 градусов. Денек будет облачным, но без осадков. В ночь на понедельник также потеплеет - до +14 градусов .

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Экс-прокурор стал руководителем департамента общественной безопасности
На окраине Красноярска вырубают лес: возможно под строительство домов для многодетных
В Красноярске стали меньше ездить пьяными за рулем и сбивать пешеходов
Красноярск утонул после сильнейшего ливня
Смертность от коронавируса в Красноярском крае превысила общероссийский уровень
В парламенте Красноярского края создана комиссия для депутатского расследования причин аварии в Норильске
В Красноярском крае медведь задрал женщину
Организаторы подпольных казино заработали на красноярцах 83 миллиона рублей
В Красноярске увеличился спрос на шашлычные решетки, шампуры и бассейны
На Красноярск надвигаются сильная гроза и ураганный ветер
В Красноярске продлили арест заместителю главного врача поликлиники
На севере Красноярского края после пожара погиб электромонтер: завели уголовное дело
В Туве из-за коронавируса ограничили посещение водных объектов
Пять самых высокооплачиваемых вакансий от 100 до 200 тысяч рублей назвала служба занятости Красноярского края
В Красноярске изменят движение четыре автобусных маршрута
«С фактом алкогольного опьянения не согласен»: мэра Саяногорска поймали пьяным за рулем
Аэровокзальную площадь и Татышев преобразят к 400-летию Красноярска
Эксперты проверили скорость мобильного интернета: кто из операторов оказался быстрее всех
Коронавирус в Красноярске, новости на 8 июля 2020: врачи спасли пациента с пересаженной почкой
На Ярыгинском проезде на месяц ограничили движение для очистки участка
В Красноярске озеленят 50 дворов, представивших оригинальные проекты
В полиции впервые рассказали, сколько преступлений совершают мужчины а сколько - женщины
СК: в Хакасии обнаружены тела потерявшихся в урочище Гальцы туристов
Коронавирус в Красноярске, новости на 8 июля: погибли еще 9 человек
Коронавирус в Красноярске, 8 июля 2020: спикер Заксобрания Дмитрий Свиридов заразился COVID-19
Начальник диспетчерской службы аэропорта Абакан потерялся с другом в труднодоступном урочище в Хакасии
Online-путешествие «Неизвестная железная дорога» стартует на Красноярской магистрали