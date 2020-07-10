Погода в Красноярске на выходные: будет пасмурно и дождливо

Синоптики рассказали, чего ждать красноярцам от ближайших выходных. По данным Гидрометцентра, на город надвигаются дожди и прохладная пасмурная погода. Следующая неделя также будет теплой, но без аномально высоких для лета температур.

Итак, подробнее. В пятницу, 10 июля столбики термометров днем поднимутся до +21 градуса, пасмурная погода. Ожидаются небольшие дожди. Ночью - до +12, также пасмурно, и дождик будет пробрасывать.

В субботу днем - на градус теплее, до +22 градусов. Ожидается облачность с прояснениями. Небольшие дожди. Ночь на воскресенье температура воздуха будет такой же, как в предыдущую, до +12 градусов. Зато дождей не ожидается.

В воскресенье столбики термометров поднимутся до +24 градусов. Денек будет облачным, но без осадков. В ночь на понедельник также потеплеет - до +14 градусов .