«Коронавирус – время возможностей»: фитнес-инструктор начал зарабатывать… на цыплятах

24-летний Влад Клименко из маленького провинциального Канска, студент юрфака, как все, из-за коронавируса оказался в непростой ситуации. Доходы у родителей снизились, сам фитнес-инструктор – работу вообще потерял. Платить за учебу скоро было бы нечем. Но не стал унывать. Взялся за давнее увлечение… кур!

Их понемногу разводили на продажу родители, а Владу все это было страшно интересно. Буквально пару месяцев назад подключился помогать. Завел яркую «куриную» страницу в инстаграме, организовал популярную сейчас доставку на дом, и так раскрутился, что сегодня уже заказов на два месяца вперед, успевай только подращивать цыплят.

Сегодня пушистые шарики, а завтра стабильный доход

- Казалось бы, курицу можно купить, где угодно, - говорит Влад. – Почему пошло у нас? Сейчас в тренде экопродукты. В том числе домашнее мясо, которое можно даже аллергикам. Часто после мяса из крупных сетей появляется аллергия. А у нас все натуральное. Даже девиз есть: хватит есть химию! Я специально веду блог в инстаграме. Показываю, как готовим корм, чем потчуем, как содержим. Никаких секретов – смотрите.

Вот желтые пушистые шарики – суточные цыплята. А месяца через два с половиной это уже стабильный доход. За две недели он продал больше 100 кур (в «чистых» деньгах без расходов 3 000 рублей). Для маленького Канска прилично. Кстати, деньги «куриный блогер» откладывает, копит на оплату сессии – учится на вечернем.

- Сейчас пандемия. Многие, особенно пожилые люди, боятся выходить на улицу, в магазин. Поэтому доставку мы сделали бесплатной. Канск не такой большой в город, это реально. На фоне того, что заказов много, расходы на бензин не ощущаются. А люди говорят: купишь на рынке за 380-400 за кило. А у вас 300 плюс еще и на дом привозите. Не пиццу или суши, как все привыкли, а курицу, здоровый продукт, готовь себе.

Завел яркую «куриную» страницу в инстаграме, организовал популярную сейчас доставку на дом

Куриную тему Влад изучил досконально – спасибо родителям, они в этом лет 10. Перечисляет: кормим только «натуралкой», обязательно горохом, кукурузой, чтобы мясо потом было вкусным, даже сладким. Как можно чаще чистим опилки в загоне, цыплята любят в них зарываться, чистят перышки. Курорт!

- Я зарегистрирован как ИП. Подал свой проект в центр занятости, получил субсидию - 125 тысяч. 60-80 пойдут только на корм. Остальное на постройку зимней стайки (помещения для содержания кур - прим.ред.). Понятно, не хватит, но еще один шаг сделать поможет. В планах – уже в сентябре открыть свой магазин, привлекать людей. Друзья поддерживают, говорят: мясо – это сейчас то, что надо. Во время пандемии человек лишнюю кофточку не купит, а мясо нужно всегда. Это дело никогда не прогорит.

За две недели он продал больше 100 кур (в «чистых» деньгах без расходов 3 000 рублей)Фото: Мария ЛЕНЦ

СОВЕТ

Как выбрать правильную курятину?

- Ориентируемся на вес! Некоторые продают кур по 3-4 килограмма. Сразу: это не наш вариант. Она должна быть 2,5 – 2,6 кило, не больше. Иначе в ней целая таблица Менделеева.

- И на возраст. Курица должна быть молодой - 2,5 месяца. Так у курицы более нежное мясо.