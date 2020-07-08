В Красноярске этим летом благоустроят 20 парков и скверов

Всего за это лето по всему городу благоустроят 20 скверов и парков. Эти общественные пространства выбрали не чиновники, а сами красноярцы. Голосование прошло еще в сентябре 2019 года - тогда свое мнение высказали почти 80 тысяч горожан. Деньги на благоустройство выделены по программе «Формирование комфортной городской среды», которая входит в национальный проект «Жилье и городская среда».

Депутаты Красноярского горсовета на всех без исключения этапах участвуют в реализации проектов по благоустройству: поддерживают активность граждан в высказывании своего мнения, собирают пожелания красноярцев о необходимости ремонта общественных пространств, участвуют в обсуждении дизайн-проектов, а также контролируют ход ремонтных работ.

За последние три года несколько десятков общественных пространств Красноярска обрели новый облик:

- в 2017 году благоустроили левобережную набережную Енисея;

- в 2018 году преобразились 11 городских скверов;

- в 2019 благоустроили 14 общественных пространств: 13 скверов и правобережную набережную реки Енисей.

Благоустройство финансируют из 3 источников: федеральной, краевой, и городской казны. Депутаты Красноярского городского Совета при обсуждении бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов поддержали выделение всех необходимых средств на реализацию этих проектов.

Ровно половина общественных пространств, которые преобразятся этим летом, находятся на правобережье.

В сквере Энтузиастов пройдет третья очередь реконструкции. Сейчас строители приводят в порядок участок, примыкающий к набережной Енисея. Они поменяют асфальт на плитку, установят новые фонари, а также скамейки и урны.

Территория сквера – это не сплошная зеленая зона. По проекту, пространство разделено на 3 площадки: прогулочную, игровую и территорию для организации культурно-массовых мероприятий.

В сквере Энтузиастов кипит работа. Фото предоставлены городским Советом

- Сквер Энтузиастов ценен для нас тем, что дает выход к Енисею. Люди любят нашу реку, которую по праву можно назвать главным проспектом города, но, к сожалению, выход к ней ограничен. Поэтому привести в порядок еще один спуск к реке – очень важно для правого берега. Красноярск должен быть городом без окраин – вот наш девиз, и мы, депутаты, это понимаем. Вместе с администрациями мы оцениваем потребности того или иного района при формировании бюджета. Затем при общественных обсуждениях подключаются люди, они рассказывают, какими именно хотят видеть зоны отдыха, - рассказала Наталия Фирюлина, председатель Красноярского городского Совета депутатов.

Сквер на улице Энтузиастов.Фото предоставлены городским Советом

Еще один объект - сквер на улице Кутузова, 73. Летом здесь установят современное освещение. Также зеленый каркас сквера обновят новыми деревьями и кустарниками: яблонями, сиренью и жимолостью. Газон в сквере сделают ниже тротуаров, чтобы во время дождя земля не вымывалась на брусчатку. Но это далеко не все: в проекте установка арт-объекта, качелей и горки и организация фотозоны.

Сквер на улице Кутузова. Фото предоставлены городским Советом

Нашлись деньги в городском бюджете и на благоустройство сквера на улице Мичурина. Преображение этого пространства - приз Кировскому району за победу в городском конкурсе «Самый благоустроенный район». В жюри, которое оценивало заявки участников, входили и депутаты городского Совета.

Работы в сквере на Мичурина начнутся в ближайшее время. Сейчас идет поиск подрядчика.