«Мы жили в разных городах и писали друг другу письма»: несколько красноярских историй о любви и верности

День любви, семьи и верности в России отмечают сегодня, 8 июля. В этот день для многих стало доброй традицией провести день вместе со своими близкими. Супруги дарят друг другу внимание и вспоминают о том, с чего началась их семья: первая встреча, симпатия, свидания, свадьба. И чем больше прожитых вместе лет, тем больше светлых и теплых моментов.

Семья – это одна из главных составляющих современного общества. Что в древние времена, что сейчас для россиян семья, брак и дети всегда были на первом месте. Это своеобразная святыня каждого человека. Но, как известно, трудно создать крепкий союз без любви, а еще труднее сохранить его, ведь для этого в семье должны царить верность и доверие. Только взаимодействие всего этого служит залогом счастья и крепости семейных уз.

Святые Петр и Феврония Муромские прославились тем, что, несмотря на все трудности, которые вставали на их жизненном пути, они сумели сохранить свою семью в целомудрии, верности, любви. В Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия есть семейные пары, которых познакомила работа и именно ей они благодарны за счастье и любовь!

КОНСТАНТИН И ОЛЬГА СИДОРКИНЫ

- Первое, о чем мы всегда вспоминаем, - как мы познакомились! А произошло это на работе, - рассказывает Константин. – Однажды я вернулся со следственного действия, вошел в кабинет, а на моем месте сидит девушка. «Добрый день, давай знакомиться, меня зовут Костя» - говорю я. В ответ слышу: «Ольга Сергеевна»… В этот момент меня и зацепило. Но это не была любовь с первого взгляда, как у меня, так и у нее. «Не в моем вкусе» - говорила она тогда. До сих пор вспоминаем эту историю с улыбкой.

Дальше события разворачивались стремительно. Мы вместе уже восемь лет! Конечно, наши отношения не идеальны, бывают ссоры. Но мы всегда вспоминаем те моменты, когда было хорошо вместе. Нам всегда хочется возвращаться домой после непростого рабочего дня, чтоб поделиться тем, что произошло у каждого за то время, пока мы не виделись. Стремимся просто провести мгновения вместе. Когда получилось, что долгое время мы жили в разных городах, мы писали друг другу письма. Мы всегда поддерживаем друг друга во всех начинаниях, какими бы они ни были. Уважаем и любим друг друга! По прошествии времени, прожитого вместе, можем с уверенностью сказать, что не только чувства и эмоции связывают пары, но и поддержка в трудной ситуации, надежное плечо рядом, уютный дом и забота о своей половинке!

Денис и Анна Гончаровы. Фото: пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

ДЕНИС И АННА ГОНЧАРОВЫ

- Впервые я увидел ее на работе в следственном отделе, она пришла на стажировку от университета. Это была любовь с первого взгляда, – делится Денис.

А Анна вторит:

- Я сразу поняла, что это мой человек. С ним рядом так спокойно и тепло.

- Мы вместе работали, делали и делаем одно общее дело, понимаем друг друга, мы счастливы вместе, и с каждым днем наши отношения становятся только крепче. Вскоре мы поженились, и она подарила мне самый лучший подарок для мужчины – сына, настоящего победителя по имени Александр, которому сейчас 3,5 года.

- Он радует нас каждый день и учит чему-то новому: пониманию, терпению.

- Сейчас на «корабле» нас трое и мы со всеми неурядицами, проблемами справимся вместе, как настоящая крепкая семья

Артем и Евгения Уткины. Фото: пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

АРТЕМ И ЕВГЕНИЯ УТКИНЫ

Они познакомились летом 2017 года, когда Артем, еще будучи студентом, пришел на практику в следственный отдел по городу Абакан. А Евгения трудилась там общественным помощником следователя. В ходе общения молодые люди проявили друг к другу симпатию, стали общаться и подружились. Вместе гуляли, катались на роликовых коньках. Наконец, признали в чувствах. А на следующий год Артема и Евгению приняли на службу в органы Следственного комитета России следователями.

- Первоначально мы жили за сотню километров друг от друга, работали в отдаленных следственных отделах, не виделись неделями. Несмотря на загруженность, ненормированный рабочий день, позднее возвращение домой, наши чувства только крепли день ото дня. И вскоре мы приняли решение о создании семьи, – вспоминают супруги Уткины.

В ноябре 2019 года Артем и Евгения зарегистрировали брак. Каждую редкую минутку свободного времени молодая семья проводят вместе за любимыми прогулками, отдыхом на природе, совместно путешествует.

- Семья для следователя, пожалуй, едва ли не самое важное в жизни. Это место, где тебя ждут, где тебя поймут и поддержат. Несмотря на разные увлечения без близких и родных жизнь кажется неполноценной. Сохраняйте и берегите друг друга, цените то душевное тепло, веру в свои собственные силы, которые дарит нам семейный очаг, – говорит Евгения.

На службе о супругах Уткиных коллеги отзываются, как о грамотных, исполнительных и дисциплинированных сотрудниках, не считающихся с личным временем во время исполнения своих служебных обязанностей. Этот День семьи, любви и верности Артем и Евгения проведут на работе, а вечер - пока еще не решили. Может это будет прогулка, может уютный домашний ужин за просмотром фильма. Самое главное – они будут вместе. И в календаре счастливых дней этой замечательной семьи появится на одну памятную дату больше.

Алексей и Ксения Егоровы. Фото: пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

АЛЕКСЕЙ И КСЕНИЯ ЕГОРОВЫ

Суеверные люди считают, что високосный год приносит множество трудностей и разочарований людям. Но не семье Егоровых. Именно в високосный 2012 год произошла их первая встреча на пороге следственного отдела по Свердловскому району города Красноярска. Алексей, тогда еще молодой специалист, только устроился на работу, а Ксения, студентка 4 курса Юридического института Сибирского федерального университета, прибыла для прохождения производственной практики. Работа не только познакомила их, но и сблизила.

- Алексей не был моим руководителем на практике, но я печатала ему протоколы проверок показаний на месте. Он нравился мне, мне хотелось ему помогать. А он дарил мне шоколадки «Милка» с цельным лесным орехом. Он сразу раскусил меня и нашел путь к сердцу. Именно в мелочах, в желании помогать и радовать друг друга, раскрылась наша любовь, - рассказывает Ксения.

Череда рабочих будней и встреч в выходные дни, вместе пережитых трудностей и неурядиц показали Алексею и Ксении, что они стали по-настоящему близки друг другу, и в 2014 году состоялась их свадьба. Жизнь приносит массу событий, как приятных, так и не очень, работа в Следственном комитете – это каждый день сидеть «на горящей пороховой бочке». Но годы, проведенные вместе, показали, насколько Алексей и Ксения подходят друг другу.

- Мы стараемся всегда быть опорой друг для друга, создавать дома уют и покой, возможности снять рабочее напряжение, потому что наша работа – это постоянный выход из зоны комфорта. Чтобы не происходило в нашей жизни, пока мы вместе, мы со всем справимся. Я постоянно говорю Ксении: «Что ты переживаешь? Ты же работаешь в следственном комитете, тебе уже ничего не страшно», - смеется Алексей.

Сейчас Алексей и Ксения воспитывают двоих детей, строят дом и мечтают когда-нибудь объехать весь мир!