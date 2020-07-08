2020-07-08T07:40:30+03:00
Общество

Трудовые отряды СУЭК разработают туристическую карту города Бородино

Вместе со старшеклассниками работать над концепцией развития промышленного туризма в моногороде будут специалисты администрации муниципалитета, музейные работники, архитекторы
Поделиться:
Трудовые отряды СУЭК разработают туристическую карту города Бородино. Фото предоставлено СУЭКТрудовые отряды СУЭК разработают туристическую карту города Бородино. Фото предоставлено СУЭК
Изменить размер текста:

Трудовые отряды Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) примут участие в разработке туристической карты шахтерской столицы Красноярского края – города Бородино. Вместе со старшеклассниками работать над концепцией развития промышленного туризма в моногороде будут специалисты администрации муниципалитета, музейные работники, архитекторы. Куратором масштабного проекта выступает Агентство по туризму Красноярского края.

Промышленный туризм – сравнительно молодое явление для России. В числе регионов-лидеров по реализации данного направления сегодня, прежде всего, называют Урал и Удмуртскую Республику, Волгоградскую и Самарскую области. Как полагают в краевом Агентстве по туризму, в ближайшей перспективе этот список может пополнить Красноярский край и, в частности, шахтерский город Бородино. На территории располагается самый крупный в России угольный разрез, работает ряд других современных производств СУЭК, в том числе инновационных. И презентация этих уникальных объектов широкой общественности может стать для моногорода дополнительным источником как доходов, так и идей, связанных, прежде всего, с расширением сферы услуг и развитием малого предпринимательства.

Фото: СУЭК

Фото: СУЭК

Все эти аспекты специалисты Агентства по туризму Красноярского края накануне обсудили на видеоконференции с соавторами проекта из Бородино. Активными участниками мероприятия стали подростки из трудовых отрядов СУЭК – таким образом ребята вступили в новый трудовой сезон в условиях ограничений, вызванных пандемией COVID-19. "Перед началом работы они прошли серьезный конкурсный отбор, - рассказывает заместитель генерального директора АО "СУЭК-Красноярск" Марина Смирнова, - результаты которого позволяют нам говорить о том, что будущее города Бородино – в надежных руках. Благодаря такому формату работы нам не только удастся "вдохнуть свежую кровь" в стратегически важный для территории проект, но и сохранить в непростых эпидемиологических, экономических, социальных условиях важнейшую для СУЭК и для шахтерских регионов программу сезонного трудоустройства молодежи".

Фото: СУЭК

Фото: СУЭК

Следующим этапом для трудотрядовцев и всей рабочей группы из Бородино станет решение подготовленных Агентством по туризму кейсов, которые помогут проанализировать лучшие мировые практики в сфере промышленного туризма и ответить на ключевые вопросы проекта. В частности, какие перспективы для территории имеет развитие промышленного туризма, какие маршруты по моногороду будут наиболее интересны его гостям, как обеспечить доступную среду для всех без исключения категорий туристов. Также старшеклассникам предстоит создать аудиогид по городу и проект буклета с туристическими маршрутами Бородино. Специалисты Агентства совместно с экспертной коллегией оценят решение кейсов по десятибалльной шкале, а лучшие из предложений лягут в основу концепции развития промышленного туризма в городе.

Фото: СУЭК

Фото: СУЭК

Нужно отметить, что к проектной деятельности трудовые отряды СУЭК приступили и в других шахтерских городах Красноярского края. В Назарово подростки занимаются формированием в городском Музейно-выставочном центре специального экспозиционного зала, посвященного истории Назаровского разреза, его первостроителям-фронтовикам и героям труда сегодняшнего дня. А в Шарыпово трудотрядовцы уже сейчас начали готовиться к 40-летию города, которое он отметит в 2021 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Владимир Легойда: про скандал старца Сергия и Собчак, чипирование, фильм Михалкова и чувства атеистов
Идет ли у православных раскол? И опасен ли для нас Билл Гейтс? Об этом в интервью «КП» рассказал глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ
Новости 24
Коронавирус в Красноярске, 8 июля 2020: спикер Заксобрания Дмитрий Свиридов заразился COVID-19
Начальник диспетчерской службы аэропорта Абакан потерялся с другом в труднодоступном урочище в Хакасии
Online-путешествие «Неизвестная железная дорога» стартует на Красноярской магистрали
Упала с 50-метровой высоты. Любительница селфи погибла в горах Красноярского края
Коронавирус в Красноярске, новости на 8 июля: запрет на продажу алкоголя после 18.00 могут снять
Коронавирус в Красноярске, новости на 8 июля: два медика с подтвержденным COVID-19 умерли в Ачинске
1 050 обманутых дольщиков восстановят в правах в Красноярском крае
Трое детей выпали из окон многоэтажек в Красноярском крае и Хакасии
В Красноярском крае выявлено больше убийств и меньше грабежей
На Взлетке в Красноярске меняют схему движения
В Хакасии полицейский пойдет под суд за крупное мошенничество
Города и поселки Иркутской области защитят от наводнения
Житель Зеленогорска поссорился с женой и выместил злобу на собаке
В мэрии Красноярска прошли кадровые перестановки
Tele2 предоставляет самый быстрый интернет в Кызыле
Вербовщик террористов захвачен в Красноярском крае
Связанная, ждала помощи двое суток: под Красноярском рабочий напал на хозяйку дома
Новые рейсы к морю запускают из Красноярска
Ударил ножом и лег спать: знакомый убитой в Минусинске женщины-педиатра идет под суд
Жителей Красноярского края просят опознать женщину
Мужчина после инсульта пропал в Красноярске
Коронавирусные доплаты соцработникам Красноярска и края в 2020 году: продлены до сентября, выделено еще 222 миллиона
В Абаканской протоке Красноярска обнаружили бобров и ондатр