Трудовые отряды СУЭК разработают туристическую карту города Бородино

Трудовые отряды Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) примут участие в разработке туристической карты шахтерской столицы Красноярского края – города Бородино. Вместе со старшеклассниками работать над концепцией развития промышленного туризма в моногороде будут специалисты администрации муниципалитета, музейные работники, архитекторы. Куратором масштабного проекта выступает Агентство по туризму Красноярского края.

Промышленный туризм – сравнительно молодое явление для России. В числе регионов-лидеров по реализации данного направления сегодня, прежде всего, называют Урал и Удмуртскую Республику, Волгоградскую и Самарскую области. Как полагают в краевом Агентстве по туризму, в ближайшей перспективе этот список может пополнить Красноярский край и, в частности, шахтерский город Бородино. На территории располагается самый крупный в России угольный разрез, работает ряд других современных производств СУЭК, в том числе инновационных. И презентация этих уникальных объектов широкой общественности может стать для моногорода дополнительным источником как доходов, так и идей, связанных, прежде всего, с расширением сферы услуг и развитием малого предпринимательства.

Фото: СУЭК

Все эти аспекты специалисты Агентства по туризму Красноярского края накануне обсудили на видеоконференции с соавторами проекта из Бородино. Активными участниками мероприятия стали подростки из трудовых отрядов СУЭК – таким образом ребята вступили в новый трудовой сезон в условиях ограничений, вызванных пандемией COVID-19. "Перед началом работы они прошли серьезный конкурсный отбор, - рассказывает заместитель генерального директора АО "СУЭК-Красноярск" Марина Смирнова, - результаты которого позволяют нам говорить о том, что будущее города Бородино – в надежных руках. Благодаря такому формату работы нам не только удастся "вдохнуть свежую кровь" в стратегически важный для территории проект, но и сохранить в непростых эпидемиологических, экономических, социальных условиях важнейшую для СУЭК и для шахтерских регионов программу сезонного трудоустройства молодежи".

Фото: СУЭК

Следующим этапом для трудотрядовцев и всей рабочей группы из Бородино станет решение подготовленных Агентством по туризму кейсов, которые помогут проанализировать лучшие мировые практики в сфере промышленного туризма и ответить на ключевые вопросы проекта. В частности, какие перспективы для территории имеет развитие промышленного туризма, какие маршруты по моногороду будут наиболее интересны его гостям, как обеспечить доступную среду для всех без исключения категорий туристов. Также старшеклассникам предстоит создать аудиогид по городу и проект буклета с туристическими маршрутами Бородино. Специалисты Агентства совместно с экспертной коллегией оценят решение кейсов по десятибалльной шкале, а лучшие из предложений лягут в основу концепции развития промышленного туризма в городе.

Фото: СУЭК

Нужно отметить, что к проектной деятельности трудовые отряды СУЭК приступили и в других шахтерских городах Красноярского края. В Назарово подростки занимаются формированием в городском Музейно-выставочном центре специального экспозиционного зала, посвященного истории Назаровского разреза, его первостроителям-фронтовикам и героям труда сегодняшнего дня. А в Шарыпово трудотрядовцы уже сейчас начали готовиться к 40-летию города, которое он отметит в 2021 году.