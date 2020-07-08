Коронавирус в Красноярске, последние новости на 8 июля 2020: вспышка COVID-19 среди врачей 20-й больницы, двое погибли в Ачинске

По официальным данным оперштаба на утро 8 июля, в Красноярске COVID-19 выявлен еще у 132 человек. Общее число зараженных в регионе достигло почти 10 тысяч. За последние сутки умерли 8 человек. вылечили 5 421 пациента.

Непростая ситуация складывается среди медиков. В Ачинске погибли двое - 67-летний терапевт, в последнее время работавший в медцентре Ачинского глиноземного комбината, и старшая медсестра местной межрайонной больницы (подробнее).

В 20-й больнице Красноярска вспышка коронавируса среди медиков. Об этом сообщают родственники заболевших врачей и медперсонала. не исключено. что в медучреждении могли быть нарушены нормы безопасности. По данным ТВК, врачи работали с минимумом средств защиты, а помещения не дезинфицировали. Сейчас в больнице 9 заболевших медиков: 8 - с легкой степенью тяжести течения болезни, у 1 - тяжелая, он госпитализирован. Информацию об этом подтвердили в больнице.

- Врачи говорили: тесты нам делайте, мы плохо себя чувствуем, мы начинаем заболевать, - рассказала одна из жен заболевшего врача. - Эпидемиолог заходит, называет две фамилии, вместо 6 контактировавших и выбегает, не разговаривая. Они больные ездили по частным клиникам, чтобы сделать тесты, которые, естественно, подтвердили коронавирус.

Кроме того, в Уярской больнице скончалась врач-гинеколог, которая не могла получить лечение в своей же больнице - для женщины не находилось места в палате реанимации. Впрочем в самой больнице это отрицают. Говорят, врач сама до последнего отказывалась от лечения.

Надо отметить, что в Уярской больнице вообще непростая ситуация. Ранее «Комсомольская правда» - Красноярск сообщала, что на состояние больницы пожаловались пациенты с COVID-19. По из словам, находиться в палатах просто невозможно - прохудившийся потолок протек, когда были ливни, все промокло, влажность такая, что нечем дышать. Невыносимо душно. После жалоб в Уярскую ЦРБ нагрянули прокуроры. Главврача сместили с должности (подробнее).