2020-07-08T06:56:48+03:00
Общество

Коронавирус в Красноярске, последние новости на 8 июля 2020: за сутки заболели 132, погибли 8

Мы подготовили для вас последние новости о коронавирусе в Красноярске на 8 июля
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Коронавирус выявлен еще в двух районах краяКоронавирус выявлен еще в двух районах краяФото: Мария ЛЕНЦ
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По данным оперативного штаба на утро 8 июля, количество заразившихся COVID-19 в Красноярске и крае достигло почти 10 тысяч. Сейчас их 9848. За последние сутки было официально подтверждено еще 132 случая заболевания, из них 101 в Красноярске. Темп прироста - 1,4%.

Новая инфекция охватила уже 57 (+2 за сутки) городов и районов края. Впервые случаи заражения были выявлены в Большеулуйском и Партизанском районах Красноярского края.

За весь период пандемии врачи вылечили 5421 (+278 за сутки), погибли 172 (+8 за сутки). Под медицинским наблюдением на дому 1892, за последние сутки взято 149. Снято с контроля 21447, за сутки 84.

Всего проведено тестов на коронавирус 433484, за минувшие сутки проведено 3 964 тестов.

Круглосуточная «горячая линия» по вопросам противодействия коронавирусной инфекции 8 800 100 56 53.

ИСТОЧНИК KP.RU

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