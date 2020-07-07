Богучанская ГЭС выделила средства на трудоустройство инвалидов

Кежемский районный Комплексный центр социального обслуживания населения на средства, выделенные ПАО «Богучанская ГЭС», создал временные рабочие места для инвалидов. С марта по май 2020 года участники проекта занимались систематизацией архива КЦСОН, оформляли документацию и выполняли другие вспомогательные работы, возможные с учетом уровня здоровья и ограничений, связанных с эпидемией коронавируса.

«Мы продолжаем сотрудничество с Богучанской ГЭС по разным направлениям, в том числе через создание рабочих мест. Из-за состояния здоровья многим нашим подопечным трудно найти постоянную работу, а на средства станции и других предприятий района мы предоставили им такую возможность. Временные рабочие места важны не только тем, что дают дополнительный заработок, но и расширением круга общения, активным участием в жизни города. Многие инвалиды под руководством наших сотрудников-наставников приобретают новые навыки. Спасибо станции за поддержку», - сказала директор КЦСОН Елена Буданова.

В 2019 году на средства Богучанской ГЭС был построен пандус для школы №4, что позволило выполнить условия для организации инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья. В рамках Программы благотворительной деятельности ПАО «РусГидро» Богучанская ГЭС помогла КЦСОН оборудовать комнату социальной адаптации различных групп людей, нуждающихся в особом уходе. В комнате проводят реабилитационные мероприятия по восстановлению двигательных функций и адаптация к повседневной жизни после инсульта.

В апреле 2020 года в соответствии с решением Совета директоров Богучанской ГЭС все средства Программы благотворительной и спонсорской деятельности в размере 3 миллионов 185 тысяч рублей направлены на приобретение оборудования для Кежемской районной больницы. На средства энергетиков будет приобретен аппарат искусственной вентиляции легких, пять кардиомониторов, а также расходные материалы для них.

Стремясь быть социально ответственной компанией, РусГидро реализует комплексную благотворительную программу, направленную как на воспитание нового поколения профессиональных энергетиков, так и на формирование благоприятной социальной среды и улучшение качества жизни во всех регионах присутствия предприятий компании. Приоритетными направлениями благотворительной программы РусГидро, в рамках которых ведётся системная работа, являются: образование, экология, здравоохранение, спорт, культура, поддержка социальных учреждений и организаций, поддержка благотворительных фондов, НКО и нуждающихся граждан, комплексное развитие инфраструктуры регионов.