Красноярский цемзавод установил памятник цементникам-фронтовикам

На площади перед заводоуправлением ООО «Красноярский цемент» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем») возведен мемориальный комплекс в память о работниках предприятия – ветеранах Великой Отечественной войны.

На монументе из черного гранита высечены фамилии 87 человек, которые после возвращения с фронта трудились на цементном производстве. В декабре 2019-го не стало последнего из них – Ивана Ефимовича Азанова 1926 года рождения. В целях сохранения исторической памяти о героях войны и труда, внесших значительный вклад в становление и развитие завода, и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне было принято решение о возведении мемориала.

На плечах первого поколения красцемовцев лежала ответственная задача по достройке и выводу на проектную мощность предприятия, запущенного в эксплуатацию в октябре 1944 года. Благодаря их добросовестному и самоотверженному труду завод обеспечивал высококачественным цементом строителей всех ГЭС Сибири, а также новых жилых районов, общественных и промышленных объектов Красноярска и других городов.

«Мы много знаем о войне по рассказам бабушек и дедушек. Главная задача теперь – увековечить память тех, кто добыл Победу с оружием в руках, а потом, вернувшись с фронта, посвятил жизнь производству цемента. Наши дети должны помнить, какой подвиг совершен дедами и прадедами ради мира на Земле, и передать это следующим поколениям», – подчеркнул Владимир Афанасин, управляющий директор ООО «Красноярский цемент».

На монументе из черного гранита высечены фамилии 87 человек, которые после возвращения с фронта трудились на производстве. Фото: "Красноярский цемент"

Мемориал установлен в сквере перед заводоуправлением, доступном для посещения всем гражданам. Изготовление и монтаж монумента осуществил Красноярский камнеобрабатывающий завод. Часть работ по благоустройству прилегающей территории цементники выполнили своими силами – в частности, обустроили газон и посадили рябины.

Как отметил председатель Свердловской районной общественной организации ветеранов-пенсионеров войны и труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Аркадий Симонов, такой мемориал – единственный в районе.

«Ранее наша организация насчитывала больше 1000 боевых ветеранов Великой Отечественной войны, сейчас – 21. Подобных памятников в Свердловском районе когда-то было шесть, сегодня их практически не осталось, поскольку перестали существовать предприятия. Большое спасибо Красноярскому цементному заводу за то, что у нас появился действующий мемориальный комплекс, за то, что коллектив компании сохраняет память о войне», – отметил Аркадий Симонов.