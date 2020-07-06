Большой фестиваль мультфильмов открыт: как стать зрителем, и что никак нельзя пропустить

Сегодня мы узнали у программного директора БМФ Дины Годер, в чем особенности фестиваля 2020 года, как стать его зрителем и что нужно посмотреть обязательно, отложив все дела.

- Дина, расскажите, как стать зрителем фестиваля, можно ли пройти регистрацию, когда он уже начнется?

- Фестиваль пройдёт на сайте www.multfest.ru, где каждый желающий, пройдя несложную регистрацию, сможет посмотреть всю программу фестиваля, а также зарегистрироваться для участия в видеоконференциях, лекциях и «Фабрике мультфильмов». Количество участников будет ограничено только на мастер-классах «Фабрики мультфильмов», где потребуется выбрать удобную дату и время мастер-класса.

А зрителем вы сможете стать в любой день фестиваля, когда вам удобно, у нас нет ограничений, это можно делать через соцсети или на сайте https://online.multfest.ru

Стратегический партнер фестиваля Фонд Прохорова, благодаря этому все события фестиваля бесплатные.

Большой фестиваль мультфильмов. Фото предоставлено организаторами мероприятия

- Будут ли доступны встречи с режиссерами и программы после окончания фестиваля? Если да, то как долго они будут в доступе и где смотреть?

- Фильмы после окончания фестиваля смотреть уже будет невозможно, но само описание программ и отдельных фильмов сохранится в нашем архиве, как сохраняется архив всех наших фестивалей. И если вы хотите вспомнить название, имя режиссера фильма, который вы видели, или освежить в памяти сюжет и дизайн – это всегда можно будет сделать. Но запись встреч с режиссерами, которые будут происходить в прямом эфире, мы сохраним, и они со следующего дня после стрима появятся и на нашем Youtube-канале, и в социальных сетях фестиваля.

- Ваши прогнозы и ожидания по зрителям? Есть ли плюсы онлайн-формата, которые вы уже видите? Минусы?

- Прогнозировать что-то трудно, это слишком новый формат, но мы надеемся, что за счет того, что к нам присоединятся регионы России, где БФМ никогда не был, зрителей будет больше обычного. В этом и есть плюсы онлайна, мы давно искали возможность рассказать о современной авторской анимации и показать ее в тех местах, где фестивалей не бывает, но люди-то там живут, и хочется, чтобы дети, да и взрослые имели возможность видеть настоящее сегодняшнее искусство, а не только старое или низкопробное. Ну, а минусы онлайна очевидны: любой фестиваль хорош тем, что на нем встречаются люди с похожими интересами, им есть о чем друг с другом поговорить. Да и смотреть хорошее кино в большом зале, где все хором хохочут или одновременно замирают – огромное удовольствие, не похожее на то, что мы испытываем дома перед телевизором.

- Если фестиваль пройдет удачно, будет ли он продолжаться в онлайн-формате? Это обсуждается?

- Нет, пока мы это не обсуждаем, сразу после этого фестиваля мы вступим в активную стадию подготовки нашей новой осенней программы XIV БФМ. Мы очень надеемся, что он будет оффлайн. Но этот опыт онлайна, особенно, если он окажется удачным, нам, конечно, пригодится.

Большой фестиваль мультфильмов. Фото предоставлено организаторами мероприятия

- Вам, по разным соображениям, наверное, сложно выделить топ-пять фильмов, которые невозможно пропустить, но все же очень хочется спросить об этом и услышать ответ.

- Конечно, сложно выбрать, хочется рекомендовать все, ведь большая часть фильмов, которые мы покажем, новые, они еще ездят по фестивалям и в сети их можно будет увидеть не скоро. Я всем очень советую в первую очередь посмотреть наши полнометражные картины – там есть и детские, и взрослые, это очень хорошая подборка фильмов, которые не будут в нашем прокате и здорово сейчас увидеть их, да еще с русским переводом.

Что касается российских короткометражных премьер, то обязательно увидеть хотя бы три из них: последний фильм нашего оскаровского номинанта Константина Бронзита «Он не может жить без космоса», фильм Дины Великовской «Узы», нарисованный 3Dручкой, чего никто до нее не делал, и фильм Дарьи Кащеевой «Дочь», снятый в пражской киношколе и получивший все призы, какие только бывают, включая студенческого Оскара и номинацию на «большого» Оскара в этом году. Это все для взрослых. Из зарубежной программы новых короткометражек «Победители» выбрать еще труднее, но там я бы назвала самые призовые фильмы прошлого года: «Незабываемое» и «Кислотный дождь», они тоже для взрослых.

Краевой фестиваль авторской песни и поэзии «Высоцкий и Сибирь»

Он проходит с 1999 года ежегодно в пяти километрах от п. Нарва, на берегу реки Мана, где снимался фильм «хозяин тайги» с участием Высоцкого.

В этом году фестиваль впервые будет проходить в формате онлайн, для чего создан новый веб-сайт Высоцкийсибирь.рф

Программа включает в себя традиционные фестивальные мероприятия: конкурс авторской песни, концерт песен В.С. Высоцкого, концертные программы гостей Фестиваля на главной сцене и малых сценических площадках, концертные программы творческих делегаций, тематические концерты, мастер-классы и т.д.

Впервые мастера смогут реализовать свои работы в онлайн-магазине. Онлайн экскурсии по уникальным маршрутам Манского района позволят и побывать на местах съемки фильма с участием Владимира Высоцкого и Валерия Золотухина, проходившие в 1967 году в п. Выезжий Лог. Впервые на фестивале будет открыта студия ценителей сибирской кухни, где можно познакомиться с уникальными рецептами Манского района и узнать, какие блюда были самыми любимыми у главных героев фильма «Хозяин тайги».

17-19 июля, онлайн

В июле пройдет всероссийский полумарафон "ЗаБег". Фото предоставлено организаторами мероприятия

Всероссийский полумарафон «ЗаБег»

Красноярск в четвертый раз станет участником Всероссийского полумарафона «ЗаБег». В этом году полумарафон пройдет в 85 городах России. 2 августа десятки тысяч людей со всей страны синхронно стартуют в одно время, вне зависимости от часовых поясов. В этом году на дистанции марафона выйдут около 150 тысяч россиян.

Участникам акции предлагают пробежать дистанцию в 21, 10 и 5 километров.

Также в рамках полумарафона пройдет благотворительный забег в честь Дня железнодорожника «Достигая цели!». Средства, собранные от участия в акции, будут переданы в благотворительный фонд «Линия жизни». Протяженность дистанции – 1520 метров – равна ширине колеи железной дороги.

Стартовый городок полумарафона «ЗаБег» расположится на острове Татышев. В 12.00 участники стартуют на дистанции 1520 м, в 13.00 – на 10 км и 21 км, в 13.30 – на 5 км.

Дистанция полумарафона проложена по живописным местам нашего города – Татышев-парку, Виноградовскому мосту, левобережной набережной Енисея.

Для участников, зрителей и болельщиков будет работать фан-зона со спортивными и развлекательными площадками от фитнес-клубов и партнёров. Для детей будут представлены локации с аниматорами и аквагримом.

Каждый из участников получит яркую футболку, сертификат участника, номер с чипом хронометража, подарки от партнеров и памятную медаль «ЗаБега». В этом году символом акции стал сапсан.

Город, победивший в полумарафоне, завоюет почётный титул беговой столицы России. В прошлом году ею стал Владивосток, до этого 2 года первенство удерживала Казань. Новый чемпион определится после проведения полумарафона. Всю дополнительную информацию можно найти на сайте полумарафона забег.рф.