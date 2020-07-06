В Красноярском крае стартовал сезон трудовых отрядов СУЭК

В шахтерских городах Красноярского края стартует сезон работы трудовых отрядов Сибирской угольной энергетической компании, одного из наиболее массовых и известных молодежных проектов СУЭК. С учетом текущей эпидемиологической ситуации основным направлением их деятельности станет социальное проектирование.

Формируются трудовые отряды СУЭК традиционно на конкурсной основе. На первом этапе ребята представили в молодежные центры своих городов и районов анкеты и портфолио с грамотами и дипломами, подтверждающими их активную жизненную позицию, опыт проектной и научно-исследовательской работы, участие в волонтерских акциях. Следующим этапом конкурса стало онлайн-собеседование, во время которого школьники продемонстрировали свои коммуникативные навыки, умение взаимодействовать в команде, находить единомышленников и социальных сетях и увлекать их своими идеями и инициативами.

«Трудовые отряды во все годы были драйверами многих значимых процессов и перемен в наших шахтерских регионах. И в этом смысле пандемия – не повод отказываться ни от самого проекта трудотрядов, ни от тех смелых идей, энергии, свежего взгляда, которые всегда присущи молодым. Мы по-прежнему возлагаем на них большие надежды в реализации стратегии социально-экономического развития наших шахтерских территорий. Но делаем небольшую поправку в форме работы – до снятия всех ограничений она будет проходить преимущественно в режиме онлайн», - рассказывает куратор проекта, заместитель генерального директора АО «СУЭК-Красноярск» Марина Смирнова.

Основным направлением их деятельности станет социальное проектирование. Фото: предоставлено СУЭК

Тем более что опыт подобной работы, как подчеркивает она, в шахтерских городах уже есть. Весной текущего года старшеклассники стали активными участниками урбан-форумов и обсуждений проектов благоустройства в рамках национальной программы "Комфортная городская среда", которые также проходили в режиме онлайн.

В течение трудового сезона-2020 ребятам предстоит включиться в не менее значимые проекты. Так, в Бородино школьники займутся исследовательской работой в направлении развития промышленного туризма – на территории располагается самый крупный в России угольный разрез, работает ряд других современных производств СУЭК, в том числе инновационных, и этот сектор может быть перспективным с точки зрения привлечения в город дополнительных инвестиций и расширения сферы услуг.

Куратором проекта выступит Агентство по туризму Красноярского края, специалисты которого уже разработали для ребят кейсы по созданию туристического маршрута. В Назарово подростки займутся формированием в городском Музейно-выставочном центре специального экспозиционного зала, посвященного истории Назаровского разреза, его первостроителям-фронтовикам и героям труда сегодняшнего дня.

Ребята будут работать под руководством ветерана Великой Отечественной войны, Заслуженного шахтера России, Почетного гражданина города Дмитрия Абрамова и легендарного горного инженера, кандидата экономических наук, академика Академии горных наук, героя Социалистического Труда Виктора Гуськова. А в Шарыпово трудотрядовцы уже сейчас начнут готовиться к 40-летию города, которое один из самых молодых муниципалитетов Красноярского края отметит в 2021 году, и проведут работу по исследованию исторического прошлого родного города.

В помощь старшеклассникам богатейший опыт и знания Почетных граждан города Сергея Краснолуцкого – научного сотрудника Шарыповского регионального музейно-выставочного и экскурсионного комплекса, действительного члена палеонтологического общества при Российской Академии наук и Александра Комиссаренко, краеведа, автора большого количества книг о родном крае. По завершении трудовой смены ребята получат заработную плату.

Напомним, трудовые отряды СУЭК работают в Красноярском крае с 2005 года при поддержке краевого Агентства труда и занятости населения. Позже успешный опыт распространили на все регионы присутствия Компании. Таким образом, сегодня проект охватывает около 17 тысяч молодых людей от Мурманска до Владивостока. Проект удостоен полутора десятков наград федеральных и международных конкурсов, входит в библиотеку лучших корпоративных практик Российского союза промышленников и предпринимателей.