2020-07-04T16:47:45+03:00
Наука

Лунное затмение в Красноярске 5 июля 2020 года: будет ли видно, где и когда посмотреть

Расскажем, где в Красноярске можно увидеть лунное затмение 5 июля
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Лунное затмение в Красноярске 5 июля 2020 года: будет ли видно, где и когда посмотретьЛунное затмение в Красноярске 5 июля 2020 года: будет ли видно, где и когда посмотретьФото: Мария ЛЕНЦ
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Можно ли увидеть лунное затмение 5 июля в Красноярске и в целом на территории Красноярского края? Начнем с того, что 2020 год сам по себе уже рекордсмен по количеству затмений: два солнечных и четыре лунных. Настоящее событие для астрономов профессионалов и любителей, ведь в следующий раз четыре затмения Луны будет лишь в 2038 году.

Теперь что касается события, которое ждет завтра, 5 июля. К сожалению для россиян, оно пройдет стороной. Удовольствие наблюдать, как Луна входит в тень земли, получат жители южного полушария: Южной Америки, Африки, в Тихом и Индийском океане, в Атлантике и даже полярники в Антарктиде. Немного соприкоснутся с астрономическим явлением жители Северной Америки, Южной и Западной Европы.

И все, до России оно на сей раз не дойдет, а до Сибири тем более. А все потому, что по времени оно будет с 11:29 до 11:44 утра (по красноярскому времени).

Астрологи говорят, что в день затмения лучше отложить все важные дела, особенно медицинские операции. И вообще быть осторожными и внимательными, не совершать больших покупок. Но это уже на усмотрение каждого: кто-то верит в подобные прогнозы, кто-то нет.

А в целом о природе лунных затмений 2020 года рассказал «Комсомольской правде»-Красноярск Сергей Карпов, астроном, доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник красноярского института физики:

- Полутеневое затмение практически незаметно невооруженному глазу. Нужно специальное оборудование, чтобы его наблюдать. Разглядеть тень Земли на Луне можно, только когда оно теневое. Самое эффектное – это, конечно, полное лунное затмение, но у нас оно давно не наблюдалось. В моей памяти отложилось одно такое – в 1997 году в Красноярске, в середине ночи – незабываемое было зрелище.

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Сегодня, 5 июня, россияне будут наблюдать лунное затмение. Это второе из четырех таких астрономических событий в 2020 году. Первое лунное затмение было 10 января, второе – ожидается сегодня. Впереди затмения Луны 5 июля и 30 ноября (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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