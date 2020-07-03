2020-07-03T08:46:01+03:00
Общество

В Красноярске выходит православный путеводитель

Он называется «Святыни Красноярского края» и дает возможность построить свой авторский паломнический тур.
Татьяна РЯБИНИНА
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В Красноярске выходит православный путеводительВ Красноярске выходит православный путеводительФото: Мария ЛЕНЦ
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Первые православные путеводители «Комсомольская правда» в Красноярске выпустила при поддержке международного грантового конкурса «Православная инициатива» в 2019 году, чтобы с храмами могли познакомиться все, кто пришел или только делает первые шаги к вере.

Путеводитель «Православный Енисейск» вышел летом 2019 года, накануне 400-летия города. Второй был посвящен храмам Красноярского края и Хакасии. Построенный по географическому принципу, путеводитель приглашал отправиться из Красноярска на юг, север, запад и восток по федеральным трассам в самые важные для православных паломников места.

Третий путеводитель «Святыни Красноярского края» сделан по тематическому принципу. Он представляет вам храмы исторические и совсем новые, построенные за последние десять лет, рассказывает монастырские истории прошлого и настоящего, знакомит со святыми Красноярской митрополии. Он не предлагает готовых маршрутов, наоборот, дает возможность построить свой авторский паломнический тур, в который войдут святые источники, храмы, монастыри, памятные места, связанные с жизнью людей, которые стали святыми.

Открывает путеводитель приветственное слово Митрополита Красноярского и Ачинского Пантелеимона. Публикуем его полностью.

Фото Красноярской епархии

Фото Красноярской епархии

«Братья и сестры!

Церковь является не только творцом святости душ человеческих, но и строителем культуры и искусства. Это, в первую очередь, выражается в материальных формах: в храмах, монастырях, часовнях, иконах. Это искусство с глубоким духовным и патриотическим смыслом.

Нет ни одного повторяющегося храма в нашей митрополии, кроме, может быть, временных зданий, приспособленных под нужды верующих. В нашем крае есть на что посмотреть, принять сердцем и душой красоту храмового зодчества и проникнуться духом сибирского патриотизма, сохраненной великой русской культуры, духом веры предков; соприкоснуться с тайными струнами собственного сердца и души, принимая в себя красоту и гармонию наших святынь.

Так как Церковь служит миру и созиданию, то, естественно, и православная культура облагораживает человека, его жизнь, его природу и раскрывает бесценность человеческой жизни и человеческих творений, выраженных в материальных средствах, которые радуют и освещают наши жизни.

Желаю Божией помощи и солнечной радости Пасхального Воскресения каждому, кто войдет в наши храмы и соприкоснется с душой верующих красноярцев».

Объем путеводителя 72 страницы, он не претендует на полный объем информации о святынях нашего региона, это лишь начало вашего близкого знакомства с православной историей Красноярской митрополии.

Путеводитель получат в подарок все читатели «Комсомольской правды» при покупке газеты за 3 июля 2020 года.

Фото Красноярской епархии

Фото Красноярской епархии

ИСТОЧНИК KP.RU

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