2020-07-03T07:04:52+03:00
Общество

Коронавирус в Красноярске, последние новости на 3 июля 2020: количество зараженных увеличилось на 137 человек

Мы подготовили для вас последние новости о коронавирусе в Красноярске на 3 июля
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Количество зараженных коронавирусом в Красноярске растетКоличество зараженных коронавирусом в Красноярске растетФото: Мария ЛЕНЦ
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По данным оперативного штаба на 14 часов 3 июля 2020 года, количество зараженных коронавирусом в Красноярске и крае достигло 9181. За последние сутки диагноз COVID-19 подтвердился у 137 человек, из них в Красноярске 80. Темп прироста составил 1,5%.

Новая коронавирусная инфекция проникла в 55 городов и районов края. За весь период пандемии врачи вылечили 4517 (+ 389 за сутки). Погибли 137 (+ 0 за сутки).

Под медицинским наблюдением на дому 1710, в том числе за последние сутки взято 149. Снято с контроля 20814, за последние сутки 84.

Всего проведено тестов на коронавирус 401 575, за сутки 8233.

Круглосуточная горячая линия 8 800 100 56 53.

ИСТОЧНИК KP.RU

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