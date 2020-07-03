2020-07-03T06:32:32+03:00
Общество

Погода в Красноярске: на выходных жара сменится дождем и грозами

Метеорологи пообещали немного прохлады
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Жару сменит дождьЖару сменит дождьФото: Мария ЛЕНЦ
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Метеорологи Среднесибирского УГМС рассказали о погоде на выходные. По их данным, изматывающая жара немного отступит и сменится дождями и грозами. Впрочем, прохлады особенно ожидать не стоит - выходные будут умеренно теплыми и дождливыми.

По данным синоптиков, пятница, 3 июня, будет жаркой. Столбики термометров днем поднимутся до плюс 31 - 33 градусов. Ожидается переменная облачность, ближе к вечеру - небольшой дождь, возможна гроза. И даже град. Так что дачникам лучше заранее побеспокоиться о том, как прикрыть свой урожай. Юго-западный ветер в пятницу изменит направление. Ожидается северо-западный скоростью 5 - 10 метров в секунду с порывами до 18 метров в секунду.

В субботу и воскресенье будет тепло и дождливо. Метеорологи прогнозируют до плюс 25 градусов в дневное время суток и до плюс 18 - по ночам. Возможны грозы и ливень - его синоптики прогнозируют в субботу, 4 июня.

Предстоящая неделя, по данным метеослужбы, также будет теплой и дождливой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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