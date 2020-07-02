Явка превысила ожидания: Норильск и Таймыр продемонстрировали в голосовании высокий северный стандарт

Самые северные территории Красноярского края – Таймыр и Норильск – отчитываются по итогам голосования по поправкам в Конституции. Была проделана большая подготовительная работа, местные власти и избирательные комиссии сделали все, чтобы северяне смогли реализовать свое гражданское право и выразить отношение к предложенным изменениям в основной документ государства.

Норильск: число избирателей, внесенных в списки – 109 440, выдано бюллетеней 87 325;

- За поправки – 72 209 (82,79 %)

- Против – 14 156 (16,23 %).

Таймырская-Долгано-Ненецкая ТИК №1: число избирателей, внесенных в списки – 16 741, выдано бюллетеней 9 962;

- За поправки – 6 632 (66,59 %)

- Против – 3 261 (32,74 %).

Таймырская-Долгано-Ненецкая ТИК №2: число избирателей, внесенных в списки – 3 590, выдано бюллетеней – 2 268;

- За поправки – 1 940 (85,54 %)

- Против поправок – 322 (14,2 %).

Дмитрий Свиридов, председатель Законодательного Собрания Красноярского края, отметил высокий уровень организации процесса голосования:

- В непростой период пандемии впервые граждане могли выразить свою позицию в течение семи дней. Это уникальный случай в отечественной практике. Помимо недельной продолжительности были использованы и новые механизмы для голосования. В частности, вне избирательных участков, на прилегающих придомовых территориях. Более 15 тысяч наблюдателей, работавших в крае на участках, отметили отсутствие существенных замечаний, что свидетельствует о высоком качестве работы краевого избиркома, участковых комиссий. В целом данная процедура показала, что голосование было открытым, честным и с соблюдением всех требований и норм. Край выглядит на фоне России достойно – явка составила 59 %, за поправки отдали свои голоса более 70 %. Так что поправки в Конституцию можно назвать действительно народными. В их обсуждении активно участвовали граждане России, в комиссии по разработкам поправок принимали участие и представители нашего края. Обновление Конституции дает импульс развития во всех сферах жизни страны.

По словам спикера краевого парламента явка превысила все ожидания. Норильск и Таймыр, как всегда, продемонстрировали высокие результаты. Это говорит и об уровне гражданской активности, гражданского самосознания северян, и о четкой организации процесса голосования.

- Норильск и Таймыр вновь продемонстрировали высокий «северный стандарт», в основе которого – социальная ответственность, а также абсолютная прозрачность и открытость голосования. Хочу выразить благодарность тем, кто пришел на избирательные участки, и тем, кто организовывал голосование! Проделана большая работа, но впереди еще много задач, которые ставит перед нами время.

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