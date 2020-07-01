Викторина2020.рф в Красноярске: 1 и 3 июля пройдут основные розыгрыши

Напомним, Викторина2020.рф проходит в Красноярском крае во все дни голосования, и принять в ней участие может любой гражданин России, проживающий (пребывающий) на территории Красноярского края, достигший возраста 18 лет. Получить бланк, заполнить его и сдать можно вблизи участков для голосования.

Призы: 10 квартир, 10 машин и 50 смартфонов, и ежедневно мы рассказываем о тех, кто уже их получил.

Но ключевые дни розыгрыша – это 1 и 3 июля.

1 июля – основной и последний день голосования, поэтому принять участие в викторине2020.рф и получить шанс на крупный выигрыш можно только сегодня, до 20 часов, пока открыты избирательные участки.

А основной розыгрыш призов состоится 3 июля. Будут разыграны стразу четыре квартиры (обычно разыгрывали одну в день), четыре автомобиля (тоже был один в день). А вместо пяти ежедневных смартфонов 3 июля будут разыграны сразу 20!

Среди победителей – люди разных возрастов из разных городов и районов края. Так, одним из обладателей квадратных метров в красноярской новостройке стал житель Ванавары, 18-летний Дмитрий Гришаев. Это его первое голосование в жизни. И квартира кстати: в этом Дмитрий поступает в красноярский техникум.

А первой получила квартиру нянечка детского сада из Минусинска Юлия Пушина. Своей квартиры у Юлии не было, она появилась только благодаря участию в Викторина2020.рф

"Комсомолка" опубликовала вопросы и ответы Викторины2020.рф, их можно посмотреть здесь