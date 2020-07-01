Розыгрыш Викторина2020.рф в Красноярском крае: правильные ответы на вопросы

Какие вопросы есть в бланке Викторина2020.рф и как правильно на их ответить?

По словам организаторов, главная цель викторины - мотивировать красноярцев к изучению главного документа страны. Но и подарки тоже привлекают! За неделю голосования будут разыграны 10 квартир, 10 машин и 50 смартфонов.

Красноярцы вдохновились, начали искать бланк с вопросами викторины, чтобы подготовиться и ответить правильно.

Однако получить бланк можно только на своем избирательном участке. И сегодня, когда наступил основной и последний день голосования, мы публикуем вопросы, их пять, и правильные ответы.

Первый вопрос

В какой Конституции России впервые было закреплено всеобщее избирательное право?

Правильный ответ второй: В Конституции 1937 года.

Второй вопрос

Ряд статей Конституции России, закрепляющие права граждан, начинаются со слова «каждый». Какие категории лиц оно включает?

Правильный ответ второй: Все граждане России, независимо от возраста.

Третий вопрос

Какие города в Конституции России отнесены к городам федерального значения?

Правильный ответ первый: Москва, Санкт-Петербург, Севастополь.

Четвертый вопрос

Конституция России провозглашает свободу совести. Какие права она включает?

Правильный ответ первый: Самостоятельно определять правила своего поведения.

Пятый вопрос

Что означает суверенитет России?

Правильный ответ третий: Самостоятельное и независимое осуществление государственной политики.

Однако, на самом деле, ответы могут быть и не совсем правильными. Для розыгрыша и победы это неважно.

- Мы не будем комментировать, правильные ли купоны были выложены в сеть - да это и не так важно, - говорит Светлана Зылевич, председатель Совета Красноярского регионального отделения «Ассоциации юристов России». - В розыгрыше будут участвовать абсолютно все купоны: и с правильными ответами, и с, так скажем, не очень. Но мы уверены, что люди все равно почитают Конституцию, задумаются, насколько важен этот документ для всех граждан страны.

Кто выиграл квартиру, машины и смартфоны сегодня, 1 июля, можно узнать здесь.