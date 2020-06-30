В Норильске собрали более 90% нефтепродуктов, разлившихся в результате аварии на ТЭЦ-3

Сегодня, 30 июня, в правительстве Красноярского края состоялось заседание регионального Совета безопасности. Главная тема обсуждения – ликвидация последствий ЧС в Норильске, возникшего в результате утечки нефтепродуктов из разрушившегося резервуара на ТЭЦ-3, принадлежащей Норильско-Таймырской энергетической компании. Напомним, 29 мая в результате аварии в окружающую среду попало около 21 тонны дизельного топлива. В течение месяца на месте работала группировка сил, в которую вошли специалисты «Норникеля», МЧС и специализированных организаций, в числе которых Северный филиал «Морспецслужбы», «Газпромнефть» и «Транснефть-Сибирь».

О том, сколько удалось команде сделать за месяц, сообщил Сергей Дяченко, первый вице-президент – операционный директор «Норникеля»:

- На сегодня собрано более 90% разлитого топлива. С акватории реки Амбарной спасатели собрали более 25 563 кубометров топливно-водяной смеси. С территории возле ТЭЦ-3 с начала ликвидации откачано 7 468 кубометров топливно-водяной смеси и вывезено загрязненного грунта более 157 тысяч тонн. Сорбентом обработали 118,7 километра береговой линии и 228 720 квадратных метров загрязненной территории.

Топливно-водяная смесь с поверхности реки Амбарной собрана в специальные надежные резервуары, их около 120. И уже с 1 июля по временному трубопроводу эту смесь начнут перекачивать на технологическую площадку с Надеждинским заводом для последующей ее сепарации. Завершить эту работу планируется к 5 сентября.

Для рекультивации почвы в районе ТЭЦ-3 и береговой линии реки Амбарной, а также для очистки грунта задействуют специализированные компании, использующие современные сертифицированные технологии.

В рамках восстановления биосистемы «Норникель» готов профинансировать строительство рыбоинкубационного завода, если эта инициатива будет поддержана Министерством сельского хозяйства. Причем будут учитываться интересы коренных народов. К слову, на прошлой неделе на Таймыр прибыли ученые и эксперты из агентств и научных учреждений страны, который должны провести этнологическую экспертизу и определить, как разлив нефтепродуктов мог повлиять на уклад жизни и традиционные промыслы коренным малых народов севера, занимающихся традиционным промыслом.

Это основные вопросы, которые были озвучены вице-президентом «Норникеля» на заседании Совета безопасности Красноярского края.

Конечно же, региональное правительство, экологов и надзорные ведомства интересует, какова концентрация вредных веществ в водоемах Норильска. Цитируем руководителя Енисейского межрегионального управления Росприроднадзора Виталия Неребко:

- Анализ проб, собранный сразу после аварии, показывал превышение ПДК в десятки тысяч раз. Сегодня, по результатам проведенных мероприятий превышение составляет от 14 ПДК (устье реки Далдыкан) до менее 1 ПДК (река Пясина). Мы видим, что принятых мер было достаточно. И на сегодняшний момент влияние на водные объекты практически блокировано.

Как отметил губернатор Красноярского края, члены правительства в ближайшее время дадут свою оценку плану реабилитационных работ, в том числе опираясь на мнения ученых, которые детально знают ситуацию в этом районе. Помимо этого, специалисты подготовят комплексную оценку экологической ситуации в Норильском промышленном районе в целом. При этом Александр Усс акцентировал внимание на том, что органы власти и компания должны работать сообща.