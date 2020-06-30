В красноярском горсовете обсудили стуацию с аварийным зданием Центра дополнительного образования в Покровке

Отметим, подобных этому учреждений в районе нет. Посещать секции и кружки, которые не входят в рамки школьной программы обучения, в этом районе дети могут только здесь.

Но уже более 10 лет одно из двух зданий центра находится в аварийном состоянии. Еще в прошлом году его закрыли для посещения. Занятия для детей проводят в другом корпусе. Но это далеко не все трудности: рядом с работающим корпусом строится новая дорога, поэтому проход к нему частично перекрыт.

Еще в прошлом году по поручению мэра Красноярска Сергея Еремина аварийное здание Центра дополнительного образования №5 обследовала специально созданная рабочая группа, в состав которой вошли и депутаты горсовета. После этого управлению архитектуры города рекомендовали проанализировать проекты планировок и межевания под размещение нового здания. А управлению капитального строительства - рассчитать общую стоимость строительства нового центра.

Отметим, сейчас в Красноярске реализуется федеральный проект «Успех каждого ребенка». Благодаря ему, в городе модернизируется система дополнительного образования для школьников. Администрация краевого центра уже вышла с предложением присоединить Центр дополнительного образования №5 к другому учреждению – Центру профессионального самоопределения.

Фото: Горсовет Красноярска

Депутаты горсовета высказали свои опасения на этот счет. С точки зрения народных избранников, из-за объединения двух центров порядка 1700 детей не смогут получить дополнительное образование в Покровке. Им придется ездить из Северного, Взлетки и Покровки в Зеленую рощу на Устиновича, 24а.

- Очень большое количество семей давно пользуются услугами этого учреждения, и все довольны центром. Родители обратились к нам с тем, что здание, где сейчас занимаются их дети, подлежит сносу, а им нужно будет ездить в Рощу. Родительской общественностью это было воспринято крайне негативно. Однако недавно состоялась встреча с руководителем Главного управления Татьяной Юрьевной Ситдиковой, которая разъяснила, что, несмотря на юридическое преобразование учреждения, все дети продолжат свое обучение по тем же программам, с теми же учителями и в здании на ул. Шахтеров, 2а, - депутат Красноярского городского Совета депутатов Роман Крастелев.

Однако родители настояли, чтобы этот вопрос был дополнительно рассмотрен депутатами, так как после закрытия аварийного корпуса им была предоставлена противоречивая информация.

Комиссия рекомендовала администрации города сохранить занятия по действующим программам именно в здании по ул.Шахтеров, 2а. У депутатов этот вопрос остается на особом контроле.