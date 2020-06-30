Викторина2020.рф в Красноярске: как проверить билет

30 июня и 1 июля принять участие в розыгрыше Викторина2020.рф может любой житель края старше 18 лет. Также организаторы напоминают, что не все счастливчики и забрали подарки. Проверить, не вы ли являетесь обладателем приза очень просто: нужно ввести номер купона, который вы получили, на сайте Викторина2020.рф.

Для участия в розыгрыше нужно прийти на голосование по поправкам в Конституцию, разыскать волонтеров в желтой форме рядом с избирательными участками и ответить на 5 вопросов из специального бланка. Финальный розыгрыш будет проводиться 3 июля. Будут разыгрываться билеты последнего дня голосования, а также бланки, свезенные из деревень без доступа к интернету. Правильность ответов организаторы викторины не проверяют, все заполненные бланки участвуют в розыгрыше. Поэтому шанс выиграть есть у каждого.

Первые победители викторины на знание Конституции уже известны. Квартиры выиграли нянечка из Минусинска, ветеран труда из Красноярска и 81-летняя жительница Канска. Победительница первого дня уже подписала документы, получила ключи и увидела свое новое жилье.

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