2020-06-30T08:10:15+03:00
Общество

Норильск наполняется красками: в городе появляются новые арт-фасады

А работа поручена известным уличным художникам
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Норильск наполняется красками. Фото: Агентство развития НорильскаНорильск наполняется красками. Фото: Агентство развития Норильска
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Норильск стремится в небеса – это первая мысль, которая приходит в голову при виде эскизов 3D-картин. Уже в августе фасады двух домов (на Московской, 4 и Комсомольской, 33а) и пустой бак в Талнахе, недалеко от рудника «Маяк», превратятся в объекты современного уличного искусства. Там появятся трехмерный дирижабль, воздушные шары и марсоход. За всем этим стоит Норильская галерея уличных искусств «АРкТика».

Объекты выбраны не случайно. Первое здание замыкает двор Молодежного центра, здесь собираются молодые жители города, поэтому необходимо создать неординарное пространство. Второе здание находится в непосредственной близости к строящемуся парку отдыха «Озеро Долгое». А мимо бака в Талнахе норильчане ездят к популярным местам отдыха: к водопаду ущелья Красные камни и на горнолыжный комплекс «Гора Отдельная».

Это здание находится рядом с будущим парком отдыха "Озеро Долгое". Фото: Агентство развития Норильска

Это здание находится рядом с будущим парком отдыха "Озеро Долгое". Фото: Агентство развития Норильска

Работа поручена художникам из команды SPEKTR. Этот авторский коллектив широко известен благодаря их ежегодному Международному фестивалю уличного искусства «STENOGRAFFIA», который проходит в Екатеринбурге и в других городах России.

Сам проект реализуется Агентством развития Норильска (АРН) при поддержке администраций Норильска и Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, а также компании «Норникель».

Нужно сказать о самом Агентстве развития Норильска. Эта организация была учреждена администрацией города, компанией «Норникель» и Благотворительным фондом Владимира Потанина. А ее задачи – всестороннее развитие северного города, его социальной и бизнес-среды, реализация социокультурных и образовательных проектов, развитие туризма.

Мимо такого марсохода горожане будут проезжать на знаменитые Красные камни. Фото: Агентство развития Норильска

Мимо такого марсохода горожане будут проезжать на знаменитые Красные камни. Фото: Агентство развития Норильска

Спикер Заксобрания Красноярского края Дмитрий Свиридов во время недавней рабочей поездки в Норильск встретился с руководителями Агентства. Отметил помощь предпринимателям в период коронавируса, познакомился с ближайшими планами. Поговорили и о туристическом кластере «Арктический», который покажет привлекательность севера для путешественников.

- О вас начали говорить гораздо больше, чем еще два года назад, когда вы как раз начинали свою деятельность. Считаю ваши проекты действительно нужными Норильску и, если потребуется, готов оказать содействие и личное участие в реализации ваших проектов, - сказал Дмитрий Свиридов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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