Долгожданную дочку попросила у Бога

Накануне Дня семьи, любви и верности мы по традиции знакомимся с семьями, которые нашли себя в этом мире и готовы поделиться секретами согласия и благополучия. В прошлом году это была семья священника из Каратузского храма Петра и Павла отца Анатолия Оглоблина; о том, каким был путь к православию и в каких традициях здесь воспитывают детей, рассказала матушка Наталья Оглоблина (интервью можно найти на сайте kp.ru в разделе «Время веры»).

В этом году наши герои – Игорь и Светлана Лисицыны из Идринского - победители регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Сельская семья».

Дорожим каждой минутой, когда мы вместе

Лисицыны поженились 29 лет назад, а вышли они из совершенно разных семей. Рассказывает Светлана:

- Мои родители были атеисты, верили в коммунизм, священные праздники отвергали. Родители супруга, наоборот, верили в Бога. Время шло, все традиции обобщались. Ценностью семьи всегда были дети, в них заключался весь смысл жизни, радость, забота, продолжение рода. Мы все разбросаны и живем на больших расстояниях друг от друга, но один раз в год все собираются по возможности вместе на юбилеи или круглые даты или если кому-то нужна помощь или поддержка. Наша семья любит праздники: Пасху, Новый год, дни рождения и многие другие, дорожим каждой минутой, когда мы вместе, и стараемся в каждый праздник внести свою изюминку.

Вышивка ковров иглой – увлечение хозяйки дома Светланы Александровны: «Этому меня научила свекровь Татьяна Яковлевна, это ее любимое занятие. Делаем, конечно, только для себя и для родных и близких».

Глава семьи Игорь Петрович - начальник отряда противопожарной охраны №14 Идринского района. Увлекается рыбалкой, отпуск проводит в тайге. Хозяйка дома Светлана Александровна - главный специалист по общественно-политической и кадровой работе администрации Идринского района. Свободное время посвящает рукоделию, очень любит цветы, они повсюду - и в доме, и на участке:

- Практически все время забирает работа, но дома, с цветами, даже пяти минут хватает, чтобы восстановиться.

А вот чего нет у супругов, так это секрета крепкого брака:

- Честно сказать, я его не знаю, - говорит Светлана. - Может, это любить свою семью, жертвовать чем-то ради друг друга?

Дочку ждали почти 20 лет

После свадьбы у Лисицыных родились сыновья-погодки, Константин и Андрей. Им сейчас почти 30 лет. Андрея призвали в армию, он прошел отбор в президентский полк, в Москве и остался, женился, в апреле родилась дочь Вероника. Старший, Константин, тоже женат, живет в родном Идринском.

Лисицыны много лет мечтали о дочке. Но врачи сказали, что детей больше не будет. Лечились. Надеялись. Ждали.

- Мне было уже почти 40 лет, и однажды я пришла в церковь и попросила дочь, - рассказывает Светлана. – Молитв не знаю, просто поговорила с Господом как с человеком. И мы благодарны Богу, он помог.

Венчание сына Андрея проходило в Москве, жена Андрея Настя из православной семьи, ее родной дядя – священник.

В 2011 году в семье родилась дочка Рита. С братьями – огромная разница в возрасте, почти 20 лет! Всеобщая любимица, талантливая девочка, среди ее увлечений поделки, рисование, стихи, музыка, хореография. И уже есть первые победы в районных и всероссийских конкурсах.

Растет и маленькая дочь, и маленькая внучка, главные семейные ценности, а это значит, что жизнь продолжается!

В семье Лисицыных Пасха – один из любимых праздников.

НАША СПРАВКА

Всероссийский конкурс «Семья года» в Российской Федерации проводится с 2016 года. В Красноярском крае региональные этапы проходят с 2017 года. За четыре года участие в нем приняли более 400 семей, и три семьи стали победителями федерального конкурса.

В этом году заявки для участия в конкурсе прислали 66 семей из 29 городов и районов края.

Победителями в номинации «Многодетная семья» стали семьи Моисеенко (г. Сосновоборск) и Дьяконовых (г. Канск); лучшими «Молодыми семьями» выбраны семьи Андреевых (г. Красноярск) и Лузик (г. Красноярск); в номинации «Сельская семья» - семьи Гардт (Козульский район) и Лисицыных (Идринский район); «Золотыми семьями России» стали семьи Исаковых (Большеулуйский район) и Буркиных (Краснотуранский район); в номинации «Семья – хранитель традиций» отметили семьи Чарду (Таймырский Долгано-Ненецкий район) и Сергеевых (Енисейский район).

Торжественная церемония награждения семей-победителей пройдет после снятия ограничительных мер. Победители в каждой номинации получат денежные призы, а история каждой семьи войдет в Почетную книгу «Семья года. Красноярский край – 2020».