Общественное обсуждение поправок «Единой России» в Трудовой кодекс проходит по всей стране

В нем приняли участие секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, министр труда Антон Котяков, первый заместитель руководителя фракции партии в Госдуме, один из авторов поправок Андрей Исаев, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, а также эксперты, представители работодателей и профсоюзов.

Власти региона и депутаты Заксобрания поддержали поправки в закон — они сбалансируют отношения между работником и работодателем. Министр труда Антон Котяков назвал нормы своевременными в условиях необходимости сохранения дистанционной занятости. Кроме того, по его словам, действующая редакция Трудового кодекса не в полной мере отвечает текущей ситуации на рынке труда.

Андрей Турчак, в свою очередь, заявил о необходимости ускорить работу по обсуждению законопроекта в регионах — все предложения нужно собрать до 10 июля, чтобы успеть юридически их оформить. В первом чтении поправки планируют рассмотреть в Госдуме 21 июля.

Напомним, поправки в Трудовой кодекс готовятся с прошлого года. 1 мая председатель «Единой России» Дмитрий Медведев поручил ускорить работу над изменениями в трудовое законодательство. В первой редакции документ был подготовлен через месяц. И 16 июня фракция партии внесла его на рассмотрение Госдумы.

В документе закрепляется три основных вида удаленной работы — постоянная, временная и комбинированная. Временная дистанционная занятость подразумевает возможность работать «вне стационарного рабочего места, находящегося под контролем работодателя». Это стало актуально в условиях пандемии — многих сотрудников переводили на удаленку, но при этом такой формат не был закреплен в законе. Комбинированная занятость подразумевает чередование работы из офиса и из дома. Пока эти понятия в Трудовом кодексе не закреплены.

Также в законопроекте определяются способы взаимодействия сотрудника и начальника, удобные для обеих сторон. В частности, предлагается вести электронный документооборот. При этом не нужна электронная подпись — авторы законопроекта отметили, что ее оформление стоит достаточно дорого. Работник и его руководитель будут договариваться о способе верификации сообщений. Не отменяются и бумажные документы — их можно будет использовать, если обеим сторонам это удобно.

Кроме того, у тех, кто работает «на удаленке», появится право быть офлайн — выполнение всех заданий за рамками оговоренного рабочего времени должно будет оплачиваться сверхурочно.

Предложения «Единой России» поддержали работодатели — в частности, операторы сотовой связи и банковское сообщество. Во-первых, дистанционная работа актуальна для многих, а во-вторых, таким образом на законодательном уровне закрепляется уже сложившийся порядок — четко будут обозначены права и обязанности сотрудников и работодателей при дистанционных формах взаимодействия.

В Финансовом университете при Правительстве РФ отмечают, что поправки об удаленной занятости в перспективе затронут не менее полумиллиона россиян.

Отметим, в Красноярском крае также состоятся общественные обсуждения с привлечением экспертного сообщества, представителей профсоюзных и общественных организаций, юристов и специалистов по трудовому кодексу и праву. Об этом сообщил председатель Законодательного собрания, руководитель фракции «Единая Россия» Дмитрий Свиридов.

«По итогам обсуждений наша фракция намерена выносить вопрос на рассмотрение регионального парламента. Все предложения регионов рассмотрят ко второму чтению в Госдуме, которое ориентировочно пройдет осенью. В ходе обсуждений будет дана общая оценка предлагаемых «Единой Россией» вариантов совершенствования трудового законодательства. Пройдет обсуждение таких вопросов, как юридическое закрепление удаленного труда, права работников «на удаленке», график и охрана дистанционного труда. Сейчас в региональной общественной приемной председателя партии Д.А.Медведева организована неделя приемов по вопросам защиты трудовых прав граждан при участии депутатов разных уровней, экспертов Правозащитного центра партии, представителей органов исполнительной власти, профильных специалистов. Все поступившие в рамках недели обращения от жителей также будут учитываться при проведении общественных обсуждений. В связи с эпидемиологической ситуацией в крае все мероприятия организованы в онлайн формате», - отметил спикер краевого парламента.

Отметим, в «Единой России» рассчитывают, что поправки в закон вступят в силу уже 1 января 2021 года.

Источник: krasnoyarsk.er.ru