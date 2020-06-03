Удачный подарок стал началом карьеры

Первые кадры Иван сделал в 14 лет. Сейчас ему 18, он заканчивает 11-й класс и благодаря удачному подарку сделал выбор будущей профессии:

- Буду поступать в СФУ на журналистику. Я уже несколько лет занимаюсь информацией, много снимаю и в храме, и в школе.

Сегодня Иван расскажет о правилах съемки в храме и о своем личном опыте.

- Сейчас, когда люди не расстаются с телефонами, снимая все подряд, насколько уместно снимать в храме? Когда делать это категорически нельзя, какие правила нужно соблюдать?

На этом фото запечатлен диакон храма Александра Невского, отец Виталий. Он готовился к службе, а я с улицы его подловил. Тут важна эмоция радости на его добром лице. Фото: Иван ГЛУШАНКОВ

- Снимать в храме можно, запретов нет. Но есть моменты во время служб, которые нельзя снимать нигде и никому. Эти моменты можно увидеть только «вживую», в храме. Например, во время освящения даров на престоле. И еще один важный момент: в храмах обычно недостаток света. А тот свет, что есть, – это несколько совершенно разных источников: из окон, от свечей, от паникадил. В таких условиях, чтобы получить качественные фотографии, нужна профессиональная съемка. Вспышку использовать, как правило, нельзя. Во-первых, вспышка мешает священнику и прихожанам. Во-вторых, в храмах есть древние иконы, которым противопоказан интенсивный свет. Вспышку обычно используют для постановочных кадров уже после совершения обряда в храме или возле него.

- Помните свою самую первую съемку?

- Конечно, это было в нашем храме Александра Невского, когда мне только подарили фотоаппарат. Оказалось, настоятель храма Отец Олимпий Богинский в семинарии занимался фотографией, и он начал мне подсказывать, как и что делать. В 16 лет я получил первые заказы на съемку Крещения и Венчания. Мой отец, священник этого же храма, и не подозревал, что фотоаппарат станет таким важным подарком.

Это одна из моих первых удавшихся фотографий в храме. Это семисвечник, который стоит на престоле храма Александра Невского. Фото сделано на обычную «мыльницу», мне тогда было 14 лет. Фото: Иван ГЛУШАНКОВ

- А ваша самая ответственная съемка? Почему волновались?

- Эта съемка тоже была в нашем храме. К нам приехал архиерей, а снимать такое событие было некому, попросили меня. У меня и опыта нет, и фотоаппарат не очень хороший, и в храме темно – очень волновался. Но в пресс-службе епархии сказали, нормально получилось.

- А были у вас неудачные съемки?

- Такие мысли часто приходят во время съемки. Кажется, ничего не получается, все не так! Но потом сажусь за компьютер, начинаю выбирать, обрабатывать, и вроде ничего, нормально. Из каждой съемки все равно набираются удачные кадры.

- Что больше любите снимать: людей или храмы? Почему?

- Люди в церкви закрытые. Они пришли с молитвой, не хочется их беспокоить. Поэтому я больше люблю снимать храмы. Самое интересное – увидеть, как они вписываются в пейзаж, и потому больше люблю снимать там, где есть парки, много зелени. Например, самый старинный храм Красноярска, Покровский, снимать очень сложно. Он окружен домами, вокруг много проводов и совсем нет зелени. Но вообще все храмы красивы в любое время года, они очень разные. Мимо храмов я не прохожу и не проезжаю. Даже если совсем мало времени, останавливаюсь и снимаю.

- Чего, на ваш взгляд, больше в искусстве фотографии: зависимости от качества техники или от особого взгляда?

- Успех зависит от видения, от умения построить кадр, от понимания, что ты хочешь показать. Техника просто помогает это сделать, осуществить задуманное. Для съемки в храме хороший фотоаппарат еще и помогает «бороться» с недостатком света.

- Мне кажется, что хороших фотографов очень много, в том числе и в Красноярске. А что такое хороший фотограф для вас?

- Для меня пример – фотограф пресс-службы Красноярской епархии Максим Бурнышев. Он знает и видит самое главное для православной фотографии: как падает свет и как с ним «поиграть». Он снимает уже более десяти лет, а мне еще надо учиться.

- Расскажите немного о себе. Будет ли связана ваша будущая работа с православной фотографией?

Как-то на фотоконкурсе мне сказали, что эта фотография не очень удачная. Но мне она тем не менее нравится. Здесь изображен звонарь храма Александра Невского в момент, когда идет крестный ход. Фото: Иван ГЛУШАНКОВ

- Мой отец – священник, мама – домохозяйка, помогает в храме, поет на клиросе. Я в этом году заканчиваю 11-й класс, будущую профессию уже выбрал, хочу стать журналистом. Хочу попробовать делать что-то новое, но церковную съемку не брошу. Сегодня я подобрал несколько своих фотографий для читателей газеты и сайта «Комсомольской правды».

Как самостоятельно фотографировать в храме?

В храмах разрешается фотографировать Крещение, Венчание и богослужения. Какие несложные правила стоит соблюдать, чтобы никому мешать?

- Нужно подойти к священнику и получить разрешение и благословение на фотосъемку. И заодно спросить, где вы не будете ему мешать во время обряда. А после завершения обряда поблагодарить - это обычное правило вежливости!

- Вам понадобится «правильная» одежда и обувь – ничто не должно шелестеть, скрипеть, стучать, звенеть. Ваши передвижения должны быть бесшумными.

- Самое главное правило – не ходить перед священником и перед иконой, расположенной в центре храма. Также нельзя заходить на солею. Нельзя ходить между священником и крестными или венчающимися.