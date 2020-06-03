Чем запомнится вам пандемия коронавируса 2020 года?

Настоятель Свято-Троицкого храма в Емельянове и храма Параскевы Пятницы в Барабанове иерей Алексий Язев:

- Звонит мне сегодня одна московская корреспондентка из крупного федерального СМИ и спрашивает, мол, как жизнь у попОв в деревне сейчас идет? Чем дышите? Чем этот период запомнится лично тебе?

Ну я там, как обычно, хорошо поставленным голосом навещал каких-то благоглупостей, типа, все норм, живем, нос не вешаем, на Бога надеемся, но и сами не плошаем…

А потом задумался… Действительно, а какие ассоциации и картинки, лет через десять, будут всплывать в мозгу при словосочетании «кризис 2020»?

Пасха в пустом храме?

Маски, разметка на полу и одноразовые лжицы на Литургии?

Последования богослужений мирским чином или что-то еще?

И решил, после долгого раздумья, что заросшая песочница у храма - вот он, символ этого лета.

Этой песочнице не один год. Она всегда была завалена игрушками. В ней постоянно копошились дети и никогда не прорастала трава: ее просто вытаптывали под ноль десятки резвых ножек.

Отсутствие детей на Литургии - это реально тяжело и печально. Нет ни моих детей, ни детей наших прихожан.

Господи, верни детей Своих в дом Свой.

Аминь.

Светлана Тюрина. Фото: из архива Отдела по взаимодействиям Церкви с обществом и СМИ Красноярской епархии

Светлана Тюрина, руководитель Паломнического центра храма Иоанна Предтечи при Архиерейском доме:

- Паузой. Мы занимались организацией поездок и массовых мероприятий. Проводили экскурсии. Вся эта деятельность оказалась остановлена. Нарушать нельзя, во-первых, по соображениям здравого смысла, во-вторых, мы работаем в Церкви, репутационных издержек допускать нельзя.

Транслировать экскурсии в соцсетях не стали, в онлайне достаточно интересного контента тех мест, куда не доберешься и после снятия режима. К тому же без финансовой поддержки это сложно сделать качественно. Коллеги из Дивногорска подают на грант, если получат – сделаем онлайн-экскурсии по интересным местам на Енисее. Но думаю, за 2 месяца изоляции все уже очень хотят настоящие поездки и живое общение.

И есть надежда на востребованность сибирских мест для туризма. И сакральных объектов – для паломничества. Так как наши поездки обязательно сопровождаются рассказами об истории и культуре, собираем материалы, готовимся. Есть идеи новых поездок, например, в д. Новоникольск, где восстанавливают деревянный храм. Или экскурсии по храмовому комплексу на правом берегу, за торговым центром. Посмотреть красивые храмы, вспомнить историю этих мест, а дальше сесть на теплоход и поехать по Енисею – прекрасная идея. Будем знакомить красноярцев и гостей с сибирскими святынями.

Александр Шинкаренко. Фото: из архива Отдела по взаимодействиям Церкви с обществом и СМИ Красноярской епархии

Настоятель храма Вознесения Господня деревни Бугачево Емельяновского района иерей Александр Шинкаренко:

- У нас и рассказывать нечего, мы как служили, так и служим, только прихожан меньше стало! А так все как обычно.

Максим Золотухин. Фото: из архива Отдела по взаимодействиям Церкви с обществом и СМИ Красноярской епархии

Настоятель храма Новомучеников и Исповедников Церкви Русской в Академгородке иерей Максим Золотухин:

- Сейчас, пожалуй, впервые можно помолиться в храме одному. В течение дня, помимо уставных богослужений, мы читаем по нескольку акафистов, расписание составляем заранее, на неделю, выкладываем в социальных сетях, и прихожане читают вместе с нами дома. Получается такая совместная молитва. Людям это очень нравится, они воодушевились. Эта совместная молитва помогает нам хоть как-то заместить наши постоянные паломнические поездки, от которых в эти дни нам пришлось отказаться. Все очень соскучились по нашему интенсивному ритму духовной жизни с поездками, встречами, духовными беседами, и как никогда раньше поняли, как дорога нам наша вера, наша Церковь, наш Господь Бог!

Виктор Теплицкий. Фото: из архива Отдела по взаимодействиям Церкви с обществом и СМИ Красноярской епархии

Штатный священник Никольского храма Красноярска протоиерей Виктор Теплицкий:

- Мы научились ценить каждую службу, ведь каждый день храм могут закрыть. Печально, что Пасха прошла дома.

Мы научились ценить каждую встречу, по-настоящему переживать и молиться, когда знаешь, что сегодня твои близкие люди здоровы, а что будет завтра?

И еще коронавирус показал готовность людей к служению. Нас это сплотило. Мы сейчас как на корабле в бурю, где каждый знает, что надо делать.

Андрей Скворцов. Фото: из архива Отдела по взаимодействиям Церкви с обществом и СМИ Красноярской епархии

Руководитель пресс-службы Красноярской епархии Андрей Скворцов:

- Лично для меня это первая Пасха в алтаре. В этом году впервые была организована прямая телевизионная трансляция Пасхального богослужения из красноярского храма Рождества Христова, и мне посчастливилось принимать участие в ее проведении. Из истории мы помним немало эпидемий, с которыми боролось человечество, но никто не мог подумать, что, оказавшись в начале 21 века, в эре высоких технологий, мы столкнемся со столь опасным вирусом, полностью изменившим наше бытие. В этом, безусловно, есть определенный Божий промысел, и нам всем стоит задуматься над нашим существованием, отбросить лишнее, оставить только важные для себя, своей семьи и общества вещи. Пандемия учит нас терпению, смирению и вере, дает возможность в век гаджетозависимости сблизиться со своими родными. И весьма символично, что эти же постулаты наши батюшки регулярно говорят верующим с амвона все 2000 лет христианства. И каким бы пережитком кто ни называл Церковь в эти дни, мы видим, насколько она современна - дистанционные крестные ходы и занятия в воскресных школах, трансляции богослужений, возможность подачи записок и заказа треб посредством современных средств коммуникации. А для верующих, находящихся в самоизоляции, это возможность понять, какую часть в их жизни занимает вера.

Руководитель Миссионерского отдела Красноярской епархии, настоятель Трехсвятительского храма Красноярска иерей Василий Вершинский:

- В этом году нам не удалось быть вместе на Пасху, Радоницу и другие двунадесятые праздники. Но все это время службы в храмах продолжаются без прихожан. Наверное, многие сейчас поняли и осознали, насколько все в мире суетно. Медицина шагнула вперед, и сделано много открытий. Но каких бы успехов человек ни добился, очень важное место занимает его духовная жизнь. Это поветрие расставило все акценты: в первую очередь надо думать о душе, а потом – о мирском. Пандемия еще не закончилась, думаю, мы еще не раз переосмыслим все ее последствия. Время все расставит по своим местам.