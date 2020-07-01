Как совершить подвиг семейной жизни?

В 2016 году мы уже говорили с отцом Родионом о семейных ценностях, интервью с ним под названием «Когда отношения пусты, на первое место выходят деньги» и сейчас можно найти на сайте kp.ru в разделе «Время веры». Спустя четыре года возвращаемся к этой безграничной теме и продолжаем искать рецепт счастья.

- Отец Родион, во время самоизоляции многие семьи столкнулись с новым, ранее неизвестным испытанием: жизнью в замкнутом пространстве квартиры 24 часа в сутки. И не смогли это пережить. Первыми это заметили китайцы. Что же, на ваш взгляд, стало истинной причиной разводов?

- Когда люди столкнулись с такой необычной проблемой, это выявило дремлющие страсти и неочевидные болезни семьи. Коронавирус показал, чем каждый из нас болеет на самом деле. На мой взгляд, люди столкнулись лицом к лицу с теми проблемами, которые раньше как-то рассеивались в рабочей суете. Можно было с 8 до 17 отдохнуть друг от друга законно, на работе. Во время самоизоляции люди такой возможности лишились. В семейной психологии есть такое определение кризиса, как синдром опустевшего гнезда: когда супруги вырастили детей, остались одни, и вдруг то, что они считали взаимной привязанностью и даже любовью, на самом деле оказалось любовью к ребенку, а не друг ко другу. И когда ребенок перестал быть этим связующим звеном, ничего общего больше не осталось. Много семей разводится именно в этот период.

- Но сейчас, наоборот, синдром «полного гнезда»!

- Идеально, когда семья строится на взаимной любви. Но если ее нет, то семья может держаться на взаимном уважении – это тоже достойный фундамент для отношений. Когда нет взаимного уважения, должно прийти взаимное терпение. А если и его нет, то страдают все.

- На своих страницах в социальных сетях вы написали: «Одна из самых частых причин семейных нестроений – нарушенная семейная иерархия». О чем идет речь?

- Во многих семьях мужчина объявлен главой семьи только номинально. По моему опыту, чаще управляют женщина. У этого есть своя причина, мы живем в стране, пережившей войну, и женщинам пришлось взять на себя воспитание послевоенного поколения. Она в семье «и лошадь, и бык, и баба и мужик». А что дети? Они видели, что семьей управляет сильная женщина. Девочки брали с нее пример и тоже становились такими же, мальчики считали, что это норма, так и должно быть. А мужчина задуман Богом как лидер, и он должен им быть.

- Что отличает православную семью от светской и чему стоит поучиться друг у друга?

- Я, когда венчаю пары, говорю им, что в семье третий – лишний. Так вот, в православной семье есть этот третий, и он не лишний, это Господь. Чин венчания предполагает, что на аналое лежит Евангелие и крест, и это означает, что главный в их семье сам Господь Иисус Христос. Он как Посредник между мужем и женой. Бывает, что супруги ссорятся, между ними холодок или, наоборот, взрывоопасная ситуация, кто может им помочь? Родные? Друзья? Но у них свой взгляд, своя колокольня, они как раз и есть те самые третьи лишние. А у верующих есть Посредник. Жена обращается ко Христу с молитвой, муж тоже... И Господь может соединить эти окаменевшие сердца.

- А что вы чувствуете, когда венчаете людей?

- Венчаю не без тревоги. Эти венцы, которые возлагаются на супругов, имеют двойное значение. С одной стороны, это венцы победителей перед лицом Бога. Они победили страсть, они нашли друг друга, они соединились в любви и вместе плывут в вечность. С другой - это венцы мучеников, которые напоминают: если раньше вы жили для себя, то теперь надо жить ради других, ради супруга или супруги, ради будущих детей. И, обратите внимание, после венчания венцы с супругов снимают… Это очень интересная деталь… Ведь, например, подобного не бывает при Крещении… Не бывает такого, чтобы человека покрестили, надели на него крест, а в конце таинства сняли… Но венцы после венчания снимают. В этом заложен великий духовный смысл: эти венцы можно получить обратно или не получить в Царстве Божьем. На тех, кому удастся совершить подвиг семейной жизни, венцы возложит сам Христос как на победоносцев.

- Что сближает и что разобщает семью?

- Разобщает отсутствие интереса друг другу. У каждого есть свои переживания, впечатления, настроение – все это меняется каждый день и должно быть интересно узнать – это сближает.

- А разве сближают не общие дела?

- Это зависит от психотипа, для кого-то важнее слова, для кого-то – дела. Но семья не вторая работа, важнее все же душа, душевный контакт.

- День Петра и Февронии мы отмечаем 8 июля, в этом году это рабочий день. Как его провести, есть ли традиция празднования?

- Традиция церковная всегда одна - это таинство Исповеди и таинство Причастия. Наполненные благодатью супруги могут продолжить этот день по своему усмотрению: погулять с детьми, устроить семейный ужин.

- А что бы вы могли пожелать тем, кто уже создал семью и кто к этому готовится?

- Всем, кто сейчас в браке, хочу пожелать взаимной любви, это самое главное. А молодым – понимания, что не все дается сразу, семью нужно созидать. И обращайтесь к Господу, Он всегда даст силы.

- Вы очень активны в социальных сетях. Пишете то, о чем сами думаете, или хотите, чтобы об этом задумались другие?

- Я пишу то, что интересно мне. А если задумаются, то это отлично, всегда хочется найти тех, для кого это тоже важно. Но соцсети - это агрессивная среда, ненависти очень много. Казалось бы, сколько вокруг всего хорошего, но это многие не видят. В одном и том же мире свой корм находят и пчелы, и мухи. В соцсетях как раз много мух, они слетаются по любому поводу.

Мне обидно, что то светлое и теплое, чем ты хочешь иногда поделиться в соцсетях, далеко не всегда находит отклик, и мне очень жаль людей, которые как будто не видят света и радости, растворенной в каждом дне жизни.

Людям свойственно искать виноватых, и Христос это изменил, Он пришел и принес в мир другую идею, и Сам стал добровольной жертвой. Больше не надо искать виноватых. Все недовольство, ненависть принял на себя Иисус. И после Христа мы не имеем права на травлю, ведь жертва уже принесена на все века. Те люди, которые знают Христа, они спокойны, они не ищут виноватых. А те, которые не знают, будут их искать, приговаривать и требовать наказания. Но спасение от этой ненависти к другим и вечного недовольства собой именно в нашем Спасителе, Господе Иисусе Христе. Я желаю всем и каждому, чтобы человек не просто это понял, но и лично пережил бы во встрече с Богом.

КОНКРЕТНО

В Красноярской епархии работают православные психологи, их около 30 человек. Есть планы использовать и онлайн-формат. С вопросами можно обращаться к отцу Родиону, тел. +7-908-212-57-29.